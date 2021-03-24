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Що буде, якщо кожен день їсти попкорн: усі ПЛЮСИ та МІНУСИ
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Попкорн люблять за те, що він легкий, хрусткий і ситний. Однак важливо знати більше про його властивості, переваги та недоліки.
Повідомляє Watchman.
Переваги попкорну
Поживна цінність
Попкорн містить вітаміни B1, B3 і B6, які важливі у підтримці здорового тонусу і процесів життєдіяльності. У 100 грамах міститься приблизно 370 ккал, але цієї кількості цілком достатньо для насичення, тому з ним легко схуднути.
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Прискорення метаболізму
Кукурудза містить багато білків і вітамінів, що відповідають за обмінні процеси в тілі людини.
Профілактика цукрового діабету
Завдяки вмісту клітковини, що сприяє зниженню цукру в крові, попкорн може захищати організм від його шкідливої дії.
Недоліки попкорну
Алергія
Особливо це може бути небезпечно для дітей, позаяк ні дитина, ні батьки можуть не зрозуміти відразу, від чого стало погано і не вжити заходів. Також і у дорослих людей може бути на нього реакція.
Лушпиння в зубах
Деякі частинки від попкорну можуть бути такими дуже дрібними, що потрапляють між зуби і їх складно звідти дістати, а це викликає неприємні відчуття.
Хімічні домішки
Вони можуть викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, а також призвести до зневоднення. Рекомендується обирати просто солений або солодкий попкорн. В ідеалі краще готувати його вдома на сковороді.
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