Що буде, якщо кожен день їсти попкорн: усі ПЛЮСИ та МІНУСИ

Попкорн люблять за те, що він легкий, хрусткий і ситний. Однак важливо знати більше про його властивості, переваги та недоліки.

Повідомляє Watchman.

Переваги попкорну

Поживна цінність

Попкорн містить вітаміни B1, B3 і B6, які важливі у підтримці здорового тонусу і процесів життєдіяльності. У 100 грамах міститься приблизно 370 ккал, але цієї кількості цілком достатньо для насичення, тому з ним легко схуднути.

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Прискорення метаболізму

Кукурудза містить багато білків і вітамінів, що відповідають за обмінні процеси в тілі людини.

Профілактика цукрового діабету

Завдяки вмісту клітковини, що сприяє зниженню цукру в крові, попкорн може захищати організм від його шкідливої ​​дії.

Недоліки попкорну

Алергія

Особливо це може бути небезпечно для дітей, позаяк ні дитина, ні батьки можуть не зрозуміти відразу, від чого стало погано і не вжити заходів. Також і у дорослих людей може бути на нього реакція.

Лушпиння в зубах

Деякі частинки від попкорну можуть бути такими дуже дрібними, що потрапляють між зуби і їх складно звідти дістати, а це викликає неприємні відчуття.

Хімічні домішки

Вони можуть викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, а також призвести до зневоднення. Рекомендується обирати просто солений або солодкий попкорн. В ідеалі краще готувати його вдома на сковороді.

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