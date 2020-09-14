Скільки кавуна можна з'їсти без шкоди для нирок

Уролог, кандидат медичних наук Роман Шульгін розповів, скільки кавуна можна вживати без шкоди для здоров'я.

Медик зазначив, що в кавунах містяться вітаміни C, бета-каротин, В5, А, В6, кремній, кальцій, магній, калій, натрій, залізо та інші незамінні амінокислоти.

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На думку Шульгіна, велика кількість кавуна не може нашкодити здоровим ниркам. А от пацієнтам з нирковою недостатністю варто стежити за кількістю з'їденої ягоди.

"Нирки часто не здатні виводити воду в достатній кількості, в результаті чого з'являються гіпертензія і набряки. Крім того, в кавуні багато простих вуглеводів – це велике навантаження на підшлункову залозу", – підкреслює медик. Додатково до цього кавун має жовчогінні властивості, тому при хронічних захворюваннях підшлункової залози можуть виникнути загострення. Для здорової людини безпечна кількість кавуна на день – від 0,5 до 1 кілограма.

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