Чотири прості способи зменшити апетит

Вічне бажання щось з'їсти лише збільшує шанси на появу зайвих кілограмів та проблеми зі здоров'ям. Тому розповідаємо, як знизити апетит і покращити самопочуття.

Пити каву. Улюблений ранковий напій багатьох людей справді дозволяє не лише збадьоритись та набратись енергії, а й допомагає вгамувати голод та викликає відчуття ситості.

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Їсти білкову їжу. Ще один чудовий варіант, як не переїдати та не почуватись голодним, це надавати перевагу їжі з високим вмістом білків. Вона вимагає більше часу на засвоєння, тому на кілька годин дозволить забути про бажання щось з'їсти. Приємним бонусом є й те, що така трапеза позитивно впливає на м'язи.

Не ігнорувати імбир. Ця пряність навіть невелику порцію їжі дозволяє зробити ситною. Також імбир здатен нормалізувати стрибки цукру в крові, тому й не виникає думка спокуситись на шкідливий смаколик.

Добре спати. Брак нормального сну посилює апетит на цілих 34%, а також збільшує концентрацію гормону стресу. Тому організм працює гірше і вимагає жирної та шкідливої їжі. Саме регулярний 8-годинний сон здатен швидко покращити самопочуття.

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