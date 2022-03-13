Скільки готівки можна зняти у ПриватБанку: ліміти для клієнтів усіх банків

На час воєнного стану в Україні, клієнти будь-якого банку можуть зняти готівку у банкоматі ПриватБанку. Нагадуємо про актуальні ліміти.

Як пише прессекретар ПриватБанку Олег Серга у Facebook, попри повномасштабне військове вторгнення Росії, фінансова система України працює стабільно. Поки немає проблем з готівкою у банкоматах. Разом з тим, власник будь-якої картки може скористатися банкоматом "Привату".

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Ліміти при знятті готівки у банкоматі ПриватБанку

клієнти будь-якого банку можуть за добу зняти у банкоматі "Привату" до 100 тисяч гривень;

зняти у банкоматі "Привату" ліміт на одноразову операцію становить 20 тисяч гривень (раз на три години) із карткою ПриватБанку;

становить (раз на три години) із карткою ПриватБанку; з карткою іншого банку за один раз можна зняти в банкоматі 10 тисяч гривень;

за один раз можна зняти в банкоматі у касах відділень банку з рахунків та карток ПриватБанку можна отримати готівкою до 100 тисяч гривень;

з рахунків та карток ПриватБанку можна отримати готівкою зняти до 6 тисяч гривень можна через POS-термінали ПриватБанку на касах 21 національних та регіональних торгових мереж.

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