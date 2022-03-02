Нацбанк дозволив зняти валюту у готівці, але є певне обмеження

НБУ послабив низку заборон. Розповідаємо, що змінилося на банківському ринку України з початку березня.

Так, у пресслужбі НБУ розповіли про нові правила щодо операцій в іноземній валюті. Зокрема, з 1 березня 2022 року замість повної заборони на видачу готівки з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження.

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з валютного рахунку можна буде знімати гроші, але у сумі не більше, ніж 30 тисяч гривень на день.

можна у будь-якому обсязі зняти готівку підприємству, якщо вона забезпечує виконання мобілізаційних планів.

у відділенні банку у населених пунктах, у яких є загроза захоплення Росією, можуть віддати весь залишок з рахунку готівкою, якщо є гроші у касі.

заборонено отримувати та відправляти гроші на карти росіян та білорусів.

з 1 березня передбачена можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та переведення в готівку.

При цьому наголошується, що НБУ з моменту впровадження воєнного стану не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема за кордоном.

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