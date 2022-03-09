Нова пошта почала видавати грошові перекази Western Union та Ria: як отримати кошти

Відтепер у відділеннях Нової пошти є можливість отримати міжнародні грошові перекази Western Union та Ria. Ці сервіси скасували комісію в Україні.

Як кажуть у пресслужбі Нової пошти знайомі чи родичі з-за кордону можуть надсилати грошові перекази в Україну без комісії через Western Union та Ria. Пільгові умови діятимуть до 31 березня.

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Зокрема, Western Union не стягує комісію за перекази українцям з усіх країн світу, а Ria — без комісії лише з Вірменії, Болгарії, Кіпру, Чехії, Грузії, Молдови, Польщі та Румунії. Отримати міжнародні перекази можна в будь-якому відділенні Нової пошти.

Як отримати міжнародний грошовий переказ у Новій пошті

повідомте оператору номер переказу, який назвав вам відправник грошей;

назвіть прізвище, ім'я та країну відправника;

покажіть документи, які засвідчують особу;

отримайте переказ готівкою у гривні.

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