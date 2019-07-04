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Британські вчені запропонували скоротити робочий тиждень до чотирьох днів

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Британські вчені запропонували скоротити робочий тиждень до чотирьох днів - фото 1

Під час нового дослідження британської Школи бізнесу Хенлі науковці визначили оптимальну кількість днів робочого тижня. Таке нововведення здатне поліпшити продуктивність і навіть екологію.

Опитування, проведене у 250 великих компаніях, показало, що скоротивши робочий тиждень до чотирьох днів, вдасться не тільки підвищити прибуток підприємств, але і поліпшити фізичне і психічне здоров'я співробітників. Крім того, стало відомо, що чотириденний робочий тиждень може привести до поліпшення екології.

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Автори виявили, що 64% відсотки з тих компаній, які вже працюють за цією схемою, відзначили поліпшення продуктивності своїх працівників. Крім того, такий графік приводив до поліпшення загальної якості життя співробітників: 78% респондентів повідомили, що працівники стали щасливішими, і ще 70% відзначили, що їхній штат став менше схильний до стресу.

Британські вчені запропонували скоротити робочий тиждень до чотирьох днів - фото 338360

При цьому 40% опитаних працівників відзначили, що присвячували свій додатковий вихідний день розвитку професійних навичок, в той час як чверть опитаних зізналася, що вирішила присвятити вихідний волонтерській діяльності, на яку не вистачало часу з п'ятиденним робочим тижнем.

Дослідження також показало, що 72% опитаних висококваліфікованих працівників різних сфер відзначили, що віддадуть перевагу саме тій компанії, в якій їм могли б запропонувати чотириденний робочий тиждень.

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Джерело: independent
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