4 найпоширеніші виправдання, які заважають бути багатим і успішним

Всі хочуть бути щасливими та успішними, але мало хто готовий пройти цей шлях, не шукаючи виправдань та не сподіваючись на подарунок долі. Якщо ви досі керуєтесь такими виправдовувальними фразами, то пора щось робити!

Потрібна вища освіта, щоб стати успішним

Зазвичай, у дорослому серйозному світі диплом просять лише у місцях, де ви будете відсиджувати по 8 годин, працюючи на якогось дядечка чи тітоньку. Якщо ви плануєте свою справу, то будете самі собі керівником.

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Це не означає, що освіта не є потрібною, однак наявність документика ще не гарантує успіху. А самоосвіта та вивчення того, що вам подобається – дуже важливе.

У мене бракує часу

Цією фразою часто виправдовують провали, але у світі складно знайти людину, у якої б не було хоча б кілька хвилин вільного часу. Тому відкладіть телефон, поставте серіал чи фільм на паузу та починайте йти до своєї мрії.

Ніхто не каже, що лінуватись не можна ніколи, але навіть найменші щоденні кроки вже дозволять отримати результат.

Я вже надто старий (а) для цього

Поки ваш мозок і тіло працює, то час ще є. Ніколи не пізно вчитись, а сидіти без справи – теж не найкращий варіант. Навіть, якщо вам вже далеко за 20-30, то це не причина опускати руки.

Це надто складно і я не знаю, як почати

Завжди важко починати щось нове та виходити із зони комфорту. Але все колись було вперше, тому не соромтесь вчитись. Значно гірше не розуміти механізмів сучасного світу, аніж намагатись їх вивчити чи підкорити. Звертайтесь про профі, шукайте корисну інформацію. Найважче – вийти з дому та зробити перший крок. Далі буде значно легше.

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