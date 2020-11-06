Прем'єру екранізації роману Агати Крісті Смерть на Нілі перенесли

Прем'єру фільму "Смерть на Нілі" знову перенесли

Компанія Disney прибрала з графіка найближчих прем'єр 2020 року фільм "Смерть на Нілі", знятий за мотивами однойменного роману Агати Крісті про детектива Еркюля Пуаро. Раніше його вихід уже перенесли на 18 грудня.

"Смерть на Нілі" стане продовженням "Вбивства у "Східному експресі" 2017 року.

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Режисером і виконавцем головної ролі в стрічці став Кеннет Брана. Разом з ним знялися Галь Гадот, Армі Хаммер, Летіша Райт, Рассел Бренд, Роуз Леслі й Емма Маккей. Трейлер фільму "Смерть на Нілі" можна глянути за цим посиланням.



У фільмі "Смерть на Нілі" знялися Галь Гадот і Армі Хаммер

Також скасували реліз комедійного бойовика Шона Леві "Головний герой", запланований на 11 грудня. У ньому зіграли Раян Рейнольдс, Тайка Вайтіті, а також зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер.

Коли ми зможемо побачити ці фільми, поки не відомо.

Серед інших важливих кінопереносів опинилася й третя частина "Білявки в законі", "Бетмен" з Робертом Паттінсоном і "Дюна" Дені Вільнева.

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