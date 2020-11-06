На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Прем'єру екранізації роману Агати Крісті Смерть на Нілі перенесли
-
- 12
Компанія Disney прибрала з графіка найближчих прем'єр 2020 року фільм "Смерть на Нілі", знятий за мотивами однойменного роману Агати Крісті про детектива Еркюля Пуаро. Раніше його вихід уже перенесли на 18 грудня.
"Смерть на Нілі" стане продовженням "Вбивства у "Східному експресі" 2017 року.
Це цікаво: Емма Стоун святкує 32 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
Режисером і виконавцем головної ролі в стрічці став Кеннет Брана. Разом з ним знялися Галь Гадот, Армі Хаммер, Летіша Райт, Рассел Бренд, Роуз Леслі й Емма Маккей. Трейлер фільму "Смерть на Нілі" можна глянути за цим посиланням.
У фільмі "Смерть на Нілі" знялися Галь Гадот і Армі Хаммер
Також скасували реліз комедійного бойовика Шона Леві "Головний герой", запланований на 11 грудня. У ньому зіграли Раян Рейнольдс, Тайка Вайтіті, а також зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер.
Коли ми зможемо побачити ці фільми, поки не відомо.
Серед інших важливих кінопереносів опинилася й третя частина "Білявки в законі", "Бетмен" з Робертом Паттінсоном і "Дюна" Дені Вільнева.
Читайте також: На Netflix вийшов перший мультфільм з українським дубляжем
-
18:32Гурт Gorillaz зняв новий кліп в Grand Theft Auto V: круте відео
-
18:25Porsche Taycan Cross Turismo: як виглядатиме шикарний універсал
-
18:10Гороскоп на 7 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
-
17:50Вчені розповіли про зв'язок між курінням і місцем проживання
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:44Представлено електричний позашляховик BMW iX3: ціни й особливості новинки
-
17:20Кайлі Дженнер не впізнали на її перших знімках в Instagram
-
17:13Учені поставили Ван Гогу ще кілька нових діагнозів
-
16:53Хронічну лінь визнали симптомом небезпечної хвороби
-
16:42Прем'єру екранізації роману Агати Крісті Смерть на Нілі перенесли
-
16:21Елементарно, Ватсон: дівчина вичислила зраду коханого на селфі
-
16:09Стильна та красива: слухайте новий ритмічний хіт співачки Мята
-
15:50Спокуслива Надя Дорофєєва стала брюнеткою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:34Власники iPhone 12 mini й iPhone 12 Pro Max розповіли про свої враження від новинок
-
15:11Audi показала, як виглядатиме потужний RS E-Tron GT: круті фото електрокара
-
14:54Ікласта спокусниця повертається: дивіться новий трейлер Mortal Kombat 11
-
14:33Борщ по-новому: як приготувати страву з грибами і чорносливом
-
14:16Американець після рясного дощу знайшов у парку великий алмаз: фотофакт
-
13:51Водій виявив під капотом автомобіля величезного пітона: відео
-
13:30В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає
-
13:22Унікального павука-лисицю, якого вважали вимерлим, виявили у Великобританії
-
13:13Tesla почала продавати текілу з футуристичним дизайном: відома ціна за пляшку
-
12:52Модель Playboy оголила пишні груди перед незнайомцем у супермаркеті: відео реакції хлопця
-
18:00ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
-
13:30В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає
-
12:00Емма Стоун святкує 32 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 листопада
- 05 листопада
-
21:33ЗОРЯ ▶ АЕК АФІНИ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
19:12alyona alyona випустила кліп DANCER, натхненний фільмом Готель Гранд Будапешт
-
17:21Смартфон за 3 тисячі гривень: який бюджетник обрати
-
15:18Ці корисні продукти дозволять знизити апетит
-
11:43Тест: Хто ти – муза, дружина або коханка?
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 5 листопада
-
07:22Захисні маски не знижують рівень кисню: нове дослідження науковців
- 04 листопада
-
21:45БАРСЕЛОНА ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:22Що таке IP69: 5 причин купити смартфон, захищений від води та пилу
-
13:21ТОП-3 основні страхи водіїв, через які новачки бояться сідати за кермо
-
10:48В iPhone знайшли маловідому функцію: як вона працює
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 4 листопада
-
07:13Три причини додати до свого раціону батат
- 03 листопада
-
21:44Водіїв цієї марки автомобілів вважають найкращими коханцями
-
19:50ШАХТАР ▶ БОРУССІЯ М онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:215 причин придбати смартфон Sigma mobile
-
14:15Українці побили річний рекорд з купівлі нових авто: названо 10 найпопулярніших марок
-
11:47Учені визначили, які продукти у сніданку найкраще стимулюють ріст волосся
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 листопада
-
07:22Hyundai хоче випустити потужного конкурента Toyota Land Cruiser
- 02 листопада
-
20:45Панікери та експерти: як поводяться знаки Зодіаку на карантині