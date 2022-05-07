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війна

Скільки часу знадобиться для відновлення зруйнованого Харкова: відповів Ігор Терехов

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Для відбудови Харкова знадобляться кілька років - фото 1
Для відбудови Харкова знадобляться кілька років

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, за скільки часу вдасться відбудувати зруйноване місто. З його слів, для цього знадобиться щонайменше 2 – 3 роки, і то після кінця війни.

На днях Ігор Терехов, а також Норман Фостер давали пресконференцію для іноземних ЗМІ. Під час неї обговорили питання, які стосуються відновлення Харкова після війни.

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Ігор Терезов підкреслив, що на терміни відновлення міста впливатиме низка чинників. Зокрема, фінансова підтримка міжнародних партнерів. Мовиться про банки, а також інвестиційні фонди.

План відновлення Харкова створюється під безперервним обстрілом російських окупантів. Я хочу, щоб ми розпочали його реалізацію відразу після перемоги. Ми можемо за два – три роки відновити все. Я впевнений, що ми створимо ідеальне місто майбутнього, – підкреслив Ігор Терехов.

Він також наголосив на тому, що внаслідок ворожих ударів у місті зруйновано близько чверті житлового фонду. Також він зазначив, що окупанти понищили адміністративні будівлі, школи, лікарні, дитячі садки й об'єкти інфраструктури.

Мер Харкова підкреслив, що після війни бачить у місті гармонійне поєднання сучасної архітектури з історичною спадщиною. Важливим аспектом буде не лише зовнішній вигляд центру та спальних мікрорайонів міста, а й енергоефективність та безпека будівель.

Норман Фостер додав, що над планами з відновлення Харкова працюють провідні фахівці. Зокрема професори з Гарварда й Оксфорда, експерти зі світових банків, його фонду, а також українські архітектори.

"Мої зусилля зводяться до того, щоб об'єднати найкращі уми, які займаються питаннями розвитку міст та їх побудовою, з найкращими умами України. У мене відбулася зустріч із представниками школи архітектури у Харкові", – розповів він.

Скільки часу знадобиться для відновлення зруйнованого Харкова: відповів Ігор Терехов - фото 504808

Фостер додав, що вже створено низку робочих груп. До них входять як люди, так і організації. Усі вони намагаються зробити все можливе для того, щоб після війни Харків став ще кращим містом майбутнього.

"Для мене та моїх колег – честь зосередитися та надати допомогу, використати всі навички у ці відчайдушні часи", – наголосив Норман Фостер.

Крім того, підтримуватиме відновлення Харкова Організація Об'єднаних Націй. Ми переконані, що нам вдасться відновити кожне українське місто, містечко та село. Головне спочатку – здобути перемогу над окупантами.

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