Як може виглядати містечко для переселенців: проєкт київської студії Loft Buro

Від початку повномасштабної війни Росії проти України без домівок залишилися тисячі наших земляків. Тож архітектори та дизайнери міркують над тим, де їх поселити, поки відбудовуватимуть країну.

Так, студія дизайну інтер'єру Loft Buro з Києва показала свій варіант модульного містечка. Як розповідає Nash Kiev, у ньому можуть мешкати переселенці.

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Для проєкту студії використали модульні будиночки. Їх раніше розробили спільно з компанією Module House.

Сам проєкт отримав назву CAMPUS Loft Buro. Його показали на інстаграм-сторінці студії дизайну.

CAMPUS – логічне продовження наших модулів для тимчасового житла, які послужили для нас мотивацією до продовження роботи в цьому напрямку, – написали дизайнери.

Вони наголошують на тому, що будиночки енергоефективні. Усередині є житлові модулі, які дозволяють розселяти людей у короткі терміни. Це дозволяє забезпечити помешканням тих, хто втратив житло через повномасштабне вторгнення Росії.

У студії підкреслюють, що конструкція будиночків дозволяє їх швидко зробити, зручно змонтувати, а також перемістити в інше місце, якщо є відповідна необхідність.

Один модульний будиночок, якщо придивитися до світлин, розрахований на декілька сімей. Для кожної буде передбачений власний вхід. Самі ж будиночки можуть бути як одноповерховими, так і двоповерховими. Як стояти окремо, так і комбінуватися у цілий комплекс.

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