На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як може виглядати містечко для переселенців: проєкт київської студії Loft Buro
-
- 79
Від початку повномасштабної війни Росії проти України без домівок залишилися тисячі наших земляків. Тож архітектори та дизайнери міркують над тим, де їх поселити, поки відбудовуватимуть країну.
Так, студія дизайну інтер'єру Loft Buro з Києва показала свій варіант модульного містечка. Як розповідає Nash Kiev, у ньому можуть мешкати переселенці.
Це цікаво: Архітектори показали концепцію відбудови зруйнованих будівель
Для проєкту студії використали модульні будиночки. Їх раніше розробили спільно з компанією Module House.
Сам проєкт отримав назву CAMPUS Loft Buro. Його показали на інстаграм-сторінці студії дизайну.
CAMPUS – логічне продовження наших модулів для тимчасового житла, які послужили для нас мотивацією до продовження роботи в цьому напрямку, – написали дизайнери.
Вони наголошують на тому, що будиночки енергоефективні. Усередині є житлові модулі, які дозволяють розселяти людей у короткі терміни. Це дозволяє забезпечити помешканням тих, хто втратив житло через повномасштабне вторгнення Росії.
У студії підкреслюють, що конструкція будиночків дозволяє їх швидко зробити, зручно змонтувати, а також перемістити в інше місце, якщо є відповідна необхідність.
Один модульний будиночок, якщо придивитися до світлин, розрахований на декілька сімей. Для кожної буде передбачений власний вхід. Самі ж будиночки можуть бути як одноповерховими, так і двоповерховими. Як стояти окремо, так і комбінуватися у цілий комплекс.
Читайте також: Архітектори показали, як можна відновити Драмтеатр у Маріуполі та Миколаївську ОДА
-
19:54Як підприємцям отримати 6500 грн за працевлаштування ВПО – інструкція
-
19:22Відомо, коли McDonald's відкриють свої заклади в Україні
-
18:54Коли закінчиться цей жах: гурт Simple Plan випустив кліп, присвячений війні в Україні
-
18:246 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:54Євродонбас: дивіться трейлер фільму про європейську спадщину на сході України
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
17:23Експерт дав прогноз, коли зникнуть черги на заправках
-
16:51В Укрзалізниці розповіли, скільки тварин евакуювали від початку війни
-
16:22МКІП визначили, які російські книги вилучать з бібліотек в Україні
-
15:50Дорога додому: TARABAROVA написала пісню, що наближає нашу Перемогу
-
15:25Українські бійці "підбадьорили" техніку окупантів: фото до і після
-
14:55Віктор Винник і гурт МЕРІ презентували пісню "Victoria" до дня перемоги
-
14:22Євробачення 2022: представники Латвії емоційно заспівали "Стефанію" – відео
-
13:53Войовничий Патрон працює: відео з песиком-зіркою ДСНС
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:26"Русский корабль иди н***й": з'явився оригінальний додаток від Генштабу
-
12:55"Бойові наркотики в українських військових": нові фейки росЗМІ за останню добу
-
12:19Твори про маму для учнів: гарні тексти-розповіді про найдорожчу людину
-
11:56"Кива, ти наступний": реакція мережі на затримання проросійського блогера Шарія
-
11:26"Нагадали, хто тут ґазда": ЗСУ епічно покарали окупантів – відео
-
10:54Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів
-
10:25Привітання з Днем матері 2022 в прозі: вітання мамі своїми словами
-
09:40Анджеліна Джолі показала фото з дітьми та з уламком ракети зі Львова
-
09:20Де отримати безплатну допомогу від лікарів онлайн: перелік від МОЗ
-
08:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
17:23Експерт дав прогноз, коли зникнуть черги на заправках
-
14:22Євробачення 2022: представники Латвії емоційно заспівали "Стефанію" – відео
-
11:56"Кива, ти наступний": реакція мережі на затримання проросійського блогера Шарія
-
09:40Анджеліна Джолі показала фото з дітьми та з уламком ракети зі Львова
-
08:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
- 04 травня
-
20:217-річна дівчинка з Миколаєва малює війну та продає ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ
-
18:20Маріуполь Хроніки пекла: дивіться онлайн потужний фільм про місто-герой
-
14:21Крик душі кожної матері: MamaRika випустила щемливу пісню "Сину"
-
10:22Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
- 03 травня
-
19:19Нульове розмитнення: які автомобілі завезли в Україну без сплати мита
-
17:49TIME відкрив голосування за найвпливовішу людину світу: на якому місці зараз Зеленський
-
15:24Пісня про Чорнобаївку: слухайте потужну композицію від захисників України
-
12:52Понад 30 авторів з усього світу створять "Комікси для України: Насіння соняшника"
-
09:52УЄФА запровадили нові заборони для росії
-
08:53Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації
- 02 травня
-
19:52ДСНС показали, як рятували кицю зі зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці
-
16:53Місця щасливих людей: зірки переспівали хіт Кузьми про міста України
-
13:55Допомога онлайн: безплатні сервіси для українців під час війни
-
10:26Ед Ширан та Антитіла випустили спільний трек: дивіться кліп
-
08:27Як прийняти те, що життя змінилось назавжди
- 01 травня
-
18:20Дорогий подарунок: Андрій Ярмоленко купив для рідного міста автомобіль швидкої допомоги
-
14:51Jerry Heil та Kalush Orchestra заспівали для Анджеліни Джолі прямо в готелі – відео
-
10:54Kalush Orchestra випустили нову версію "Стефанії" для Євробачення: відео зі Львова
-
10:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
08:19Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії