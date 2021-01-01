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Новий рік 2021 Різдво

Скільки часу можна зберігати холодець і олів'є

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Салат - фото 1
Салат

Традиційні для новорічного столу салати з майонезом або сметаною не можна довго зберігати після приготування, а надлишки краще викинути, вважає мікробіолог Оксана Вольська.

"Найбільш небезпечні салати, які заправлені майонезом і сметаною, рибні страви, а також солодощі, що зроблені з великою кількістю кремів і яєць. Я взагалі не рекомендую не робити культ їжі з Нового року", – сказала Вольська.

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Водночас фахівець дала кілька порад, як зберегти свіжість і інших страв на довший термін. "Якщо все ж не уявляєте свято без салату Олів'є, запечіть овочі у фользі, а потім наріжте і зберігайте їх у холодильнику окремо від продуктів з білком в контейнерах. Змішувати і заправляти їх треба безпосередньо перед вживанням", – радить експерт.

Вольська акцентує, що після заправки салат Олів'є можна зберігати не більше, ніж чотири години. "Без заправки він може протриматися до 40 годин. Але за умови, що в ньому не буде огірків і цибулі", – говорить мікробіолог. А от холодець Вольська рекомендує заморозити, тоді, за її словами, він протримається 1-2 місяці в морозилці.

Скільки часу можна зберігати холодець і олів'є - фото 441516

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Джерело: life.ru
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