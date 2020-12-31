Чому деякі ялинки блакитного кольору

Виявляється, свій специфічний відтінок сиза пшениця і блакитна ялина отримали завдяки присутності нанотрубок у воску, що покриває листя і голки.

Це з'ясували вчені. Експерти зібрали зразки воску і досліджували його властивості, застосувавши мікроскоп.

І ще: Новорічні коктейлі 2021: прості рецепти смачної випивки на Новий рік

Виявилося, що речовина складається з мікроскопічних нанотрубок, що поглинають майже весь ультрафіолет і потім випромінюють його у видимому діапазоні. У ялин трубки порожні, а у пшениці – заповнені. Тому вони по-різному заломлюють світло: ялинки в сонячних променях здаються блакитними, а пшениця сизою. Після видалення воску ялинки знову ставали зеленими.

Автори дослідження встановили, що цей механізм допомагає деревам вижити в умовах дефіциту природного світла і підвищує ефективність фотосинтезу.

Це цікаво: Як правильно загадати бажання у новорічну ніч: інструкція