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Чому деякі ялинки блакитного кольору

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Ялинка - фото 1
Ялинка / ieeexplore

Виявляється, свій специфічний відтінок сиза пшениця і блакитна ялина отримали завдяки присутності нанотрубок у воску, що покриває листя і голки.

Це з'ясували вчені. Експерти зібрали зразки воску і досліджували його властивості, застосувавши мікроскоп.

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Виявилося, що речовина складається з мікроскопічних нанотрубок, що поглинають майже весь ультрафіолет і потім випромінюють його у видимому діапазоні. У ялин трубки порожні, а у пшениці – заповнені. Тому вони по-різному заломлюють світло: ялинки в сонячних променях здаються блакитними, а пшениця сизою. Після видалення воску ялинки знову ставали зеленими.

Автори дослідження встановили, що цей механізм допомагає деревам вижити в умовах дефіциту природного світла і підвищує ефективність фотосинтезу.

Чому деякі ялинки блакитного кольору - фото 441478

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Джерело: ieeexplore
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