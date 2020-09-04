Першокласниця з Трускавця насмішила мережу правдою життя: вірусне відео

Мережу підкорило відео з Першого дзвоника в місті Трускавці, що на Львівщині. У вірусному ролику новоспечена учениця по-філософськи пояснює, чому вона хоче в школу. Свою промову першокласниця підсумовує суворою правдою життя. Дивіться!

Дівчинка Адель погодилась відповісти на запитання журналістки, чому вона хоче до школи. Свою відповідь першокласниця почала зі звичних аргументів, але завершила дуже епічно.

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"Тому що тут ми будемо гратись, потім підемо вчитися, потім ще підемо вчитися, потім в іншу школу підемо, потім – інститут, і так на роботу, і потім помремо", – з усмішкою сказала першокласниця.

Кумедний ролик уже став вірусним у Facebook, зацініть і ви смішне відео:

Користувачі мережі в коментарях зазначають, що за пів хвилини дівчинка описала всю правду життя.

Повне відео з першокласницею дивіться з 8:07 хвилини:

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