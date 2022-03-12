Українці закликають закрити небо роликом з бомбардуванням Ейфелевої вежі у Парижі

У Міністерстві культури й інформаційної політики України вирішили достукатися до світової спільноти іншим способом. Воно виклало в мережу відео, яке відразу ж стало вірусним. Дивіться, що загрожує світу, якщо він не закриє небо над Україною!

У мережі виклали відео, на якому ми бачимо не зовсім традиційний заклик закрити небо. У ньому можна побачити, як дівчина робить фото на фоні Ейфелевої вежі, але в одну мить все перевертається з ніг на голову...

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За лічені секунди лунає вибух. Це російські літаки починають обстрілювати Ейфелеву вежу. Але не лише по ній пройшовся авіаудар, а й по інших туристичних місцях столиці Франції.

Творці ролика спробували передати за його допомогою ті емоції, які зараз переживає кожен українець. І той, хто безпосередньо постраждав від бомбардувань російських військових. І той, хто страшенно боїться звуків повітряної тривоги.

"Просто уявіть собі, що це відбувається в іншій європейській столиці", – йдеться у відео. Цю фразу доповнює цитата Володимира Зеленського: "Ми боротимемося до кінця. Дайте нам шанс жити. Закрийте небо над Україною, або дайте нам літаки. Якщо впадемо ми, впадете й ви".

Ви самі знаєте, що робити з цим відео. Викладіть його на своїй сторінці, щоб вкотре нагадати усім, що чекає на весь світ, якщо він не допоможе зупинити агресора.

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