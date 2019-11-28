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Скільки алкоголю можна пити в день: безпечна доза для чоловіків та жінок

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Скільки алкоголю можна пити в день: безпечна доза для чоловіків та жінок - фото 1

Без значної шкоди для здоров'я жінкам слід випивати не більше 12 г чистого алкоголю в день, а чоловікам – не більш 24 г. Такої думки дійшли німецькі вчені.

Так, дослідження вчених показали, що найменшої шкоди для організму жінки приносить доза у 12 г спирту в день, що еквівалентно 0,3 літра пива або келиху вина. Для чоловіків добовий максимум становить 24 г або 0,6 л пива.

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Скільки алкоголю можна пити в день: безпечна доза для чоловіків та жінок - фото 370703

Для збереження здоров'я бажано зовсім відмовитися від спиртного, оскільки його вживання пригнічує засвоєння вітамінів і поживних речовин в організмі. Це, у свою чергу, призводить до розвитку численних захворювань. Крім того, підвищується ризик розвитку раку.

Фахівці також закликали не вживати алкоголь зовсім хоча б два дні на тиждень.

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Джерело: focus
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