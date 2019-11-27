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Цей напій найкраще бореться з похміллям
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Якщо попереду на вас очікує гучна й активна гулянка (пора новорічних корпоративів не за горами), то ми рекомендуємо взяти на озброєння цей напій. Він допоможе поборотися з похміллям, зробивши з вас нову копієчку!
Виявилося, вживання кокосової води, груші та лайма допомагає тілу розщеплювати алкоголь швидше. Цікаво, що цей ефект також виявлений у сиру, томатів і огірків.
І ще: Названо найпідступніші алкогольні поєднання: похмілля гарантовано
Учені продовжують шукати нові засоби позбавлення від похмілля, що досить актуально на тлі майбутнього святкового сезону. Тепер з'ясувалося, що напій на основі кокосової води, груші і лайму посилює активність двох ферментів, які розщеплюють алкоголь всередині організму. Це швидше позбавляє людину від неприємних симптомів зранку наступного дня після загулу. При цьому для найкращого ефекту цей напій слід супроводити тарілочкою з сиром, помідорами й огірками.
Дослідження також показало, що кава – найгірший вибір для тих, хто хотів би позбутися від похмілля, оскільки цей напій його продовжує. А от традиційні чорний або зелений чай можуть надати незначну допомогу.
Доктор Шраддха Шрінівасан і його колеги з Інституту хімічних технологій в індійському місті Мумбаї проводили це дослідження. Вони підкреслюють, що похмілля, що супроводжується головним болем, втомою, а іноді і блювотою, впливає на кожну людину по-різному і з різною інтенсивністю. Це пояснюється цілою низкою причин, включаючи те, скільки людина випила, що саме вона вживала, її генетику і те, як метаболізм розщеплює алкоголь.
"Напій з суміші лайма, груші і кокосової води можна застосовувати для боротьби з похміллям, – кажуть індійські вчені. – Ми перевірили в лабораторії найрізноманітніші продукти харчування і їх вплив на два природні ферменти – дегідрогеназ з печінки і альдегіддегідрогеназ, який міститься у печінці, нирках і легенях. Вони мають здатність позбавляти організм людини від етилового спирту, який перетворюється на ацетальдегід".
Тому, якщо хочете швидко позбутися похмілля – пийте кокосову воду з грушею та лаймом!
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