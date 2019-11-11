Три роки тверезості: чоловік показав, як виглядає зараз

37-річний залізничний інженер з США на ім'я Кенні Ді три роки тому самостійно відмовився від алкоголю. Відтоді американець регулярно робив селфі, щоб показати, як сильно це рішення змінило його зовнішній вигляд.

"Часто я стояв у ванній, дивився на себе в дзеркалі і думав: от би бути зараз тверезим. І потім мені стало так байдуже, буду я далі жити або помру. Просто хотілося, щоб все це закінчилося. І не важливо, яким шляхом", – розповідає Кенні Ді в коментарі для Bored Panda.

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Чоловік почав випивати ще в університеті. Одного разу він зрозумів, що втратив контроль над своєю згубною звичкою. Кенні вирішив внести корективи в раціон, а також почав займатися спортом. Він попросив допомоги у друзів і записався на збори анонімних алкоголіків.

Результат не змусив себе чекати: за три роки без випивки Кенні Ді схуд на 34 кілограми. Чоловік зазначив, що у нього "ясна голова", "чистий від алкоголю організм" і він робить все можливе, щоб "не ображатися, не злитися і не лаятися".

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