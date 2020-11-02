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Холостячка Олександр Усик

Скажене весілля 2 – дивитися онлайн продовження українського фільму

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Дивіться фільм Скажене весілля 2 - фото 1
Дивіться фільм Скажене весілля 2

Українська комедія Скажене весілля 2 вже вийшла на великі екрани. Продовження популярної стрічки знову підкорило глядачів. Саме тому ми пропонуємо вам глянути цей фільм!

Зазначимо, що за час прокату "Скажене весілля 2" зібрало понад 41 мільйон гривень і планується продовження, тож варто очікувати 3 частину.

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У кінострічці можна побачити вже улюблених актора та українських зірок з попередньої частини фільму: телеведучого Юрія Горбунова, хіп-хоп виконавця Потапа, співака MONATIK'a та улюбленця вовчиць Олега Винника.

Сюжет. Минув рік після подій попереднього весілля в родині Василя Середюка. Сім'я вже повноцінно прийняла Франсуа, а Катя цілком щаслива зі своїм чоловіком. Та й односельці звикли до афрофранцуза, тому Василь був цілком спокійний. До певного часу... Поки його інша дочка не вирішила теж пошлюбитися. Новий наречений не вселяє довіру Василю Середюку. Головний герой, як і попереднього разу, хоче зробити все можливе, щоб шлюб скасували. Це буде ще одне скажене весілля!

Скажене весілля 2 – дивитися український фільм онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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