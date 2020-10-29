Безславні кріпосні: дивіться трейлер фільму про Тараса Шевченка

У мережі опублікували офіційний трейлер пригодницької екшн-комедії "Безславні кріпаки" про Тараса Шевченка. Дивимося разом!

Режисером стрічки виступив Роман Перфільєв. Ролі у фільмі виконали Роман Луцький, Сергій Стрельников, Яків Ткаченко, Ген Сето, Катерина Слюсар, Андрій Борис, Андрій Малинович.

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"Правила самурая прості: битися на двох мечах, тренуватися по половині дня і не нариватися на неприємності заради почуттів. Але як виконати хоча б одне, коли твоє ім'я Тарас Шевченко, твою дівчину мучить поганець, а твій наставник б'є тебе, щоб натренувати залізну волю? Доведеться стати самураєм за 2 дні: стріляти "по-македонськи", швидко бігати і нарешті перестати витріщатися на гейш", – йдеться в описі картини.

Прем'єра фільму була запланована на 8 жовтня 2020 року, але через епідемію коронавірусу її перенесли на 31 грудня.

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