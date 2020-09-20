Серіал І будуть люди 1 сезон: дивитися онлайн всі серії 2020

Завершився 1 сезон українського серіалу І будуть люди. Пропонуємо вам переглянути всі серії історії за мотивами роману Анатолія Дімарова ще раз! Дивіться онлайн відео І будуть люди на сайті Радіо МАКСИМУМ!

Серіал "І будуть люди" стартував на українському телебаченні в середині вересня 2020-го і глядачам показували по дві серії щовечора. Фінальна 12 серія телеісторії від СТБ вийшла на екрани 19 вересня.

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Якщо ви проґавили перший сезон "І будуть люди" або ж хочете переглянути всі улюблені епізоди ще раз – вмикайте нашу добірку, де зібрані всі серії української стрічки, яка стала неймовірно успішною та популярною серед глядачів.

Сюжет. Протягом 12 епізодів в центрі сюжету – 12 основних героїв, 12 непересічних доль. Це історія драматичних змін, пристрасного кохання та цінності людського життя. У серіалі "І будуть люди" розповідається про людей, які жили сто років тому, але так схожі на нас сьогоднішніх.

Серіал побудований у формі саги. Саме через призму життя звичайних людей показує турбулентні етапи 20 століття: перша світова війна, революція, прихід радянської влади. Кожен з героїв по-своєму зустрів ці зміни, з точки зору своєї правди, але всіх їх об'єднувало одне – бажання жити, любити та знайти своє місце у новому вимірі історії.

Серіал І будуть люди – дивитися онлайн 1 сезон:

Також всі серії можете переглянути за ЦИМ посиланням.

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