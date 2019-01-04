Скажене весілля - дивитися онлайн український фільм

Українська комедія Скажене весілля вийшла на великі екрани 4 жовтня. Стрічка за короткий проміжок часу стала найкасовішим українським фільмом в історії. Саме тому ми пропонуємо глянути цей фільм!

Зазначимо, що за три тижні прокату "Скажене весілля" зібрало понад 40 мільйонів гривень.

І ще: ВІП Тернопіль – Ты в курсе: пародія на Олега Винника розвеселила мережу

У стрічці можна побачити актора та телеведучого Юрія Горбунова, хіп-хоп виконавця Потапа, співаків MONATIK'а й Олега Винника.

Події фільму розповідають про те, що у звичайній сільській родині Василя Середюка незабаром має статися надзвичайно радісна подія. Його старша донька Катерина виходить заміж. Тим більше, що її чоловіком є француз. Утім, є невеличка халепа: Василь Середюк не знає, що завидний наречений Франсуа – африканського походження. Тому й не дивно, що стрічка отримала назву "Скажене весілля".

Скажене весілля - дивіться фільм онлайн:

Читайте також: Нові фільми січня 2019: найкращі прем'єри місяця