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Скажене весілля - дивитися онлайн український фільм
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Українська комедія Скажене весілля вийшла на великі екрани 4 жовтня. Стрічка за короткий проміжок часу стала найкасовішим українським фільмом в історії. Саме тому ми пропонуємо глянути цей фільм!
Зазначимо, що за три тижні прокату "Скажене весілля" зібрало понад 40 мільйонів гривень.
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У стрічці можна побачити актора та телеведучого Юрія Горбунова, хіп-хоп виконавця Потапа, співаків MONATIK'а й Олега Винника.
Події фільму розповідають про те, що у звичайній сільській родині Василя Середюка незабаром має статися надзвичайно радісна подія. Його старша донька Катерина виходить заміж. Тим більше, що її чоловіком є француз. Утім, є невеличка халепа: Василь Середюк не знає, що завидний наречений Франсуа – африканського походження. Тому й не дивно, що стрічка отримала назву "Скажене весілля".
Скажене весілля - дивіться фільм онлайн:
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