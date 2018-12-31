Нові фільми січня 2019: найкращі прем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми січня 2019 вже стартують у кінотеатрах! Порція анімаційного кіно, перезапуск стрічки "1+1: Нова історія", новорічні комедії та трилери - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у січні!

Мері Поппінс повертається

Оригінальна назва мовою фільму: Mary Poppins Returns

Жанр: мюзикл, фентезі, комедія

Країна: США

Режисер: Роб Маршалл

У головних ролях: Емілі Блант, Лін-Мануель Міранда, Бен Вішоу

Тривалість: 131 хв.

Коли: з 3 січня

Лондон під час кризи не щадить нікого, і родину Майкла Бенкса також. Чоловік змушений тимчасово влаштуватись у банк, де раніше працювали його батько та дідусь. Майклу складно встигати з усім та ще й піклуватись про трьох дітей після смерті матері. У домі хаос, тож діти намагаються також якось допомогти втомленому татусю.

Мері Поппінс повертається , дивитись трейлер фільму онлайн:

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11 дітей з Моршина

Оригінальна назва мовою фільму: 11 дітей з Моршина

Жанр: комедія, пригоди

Країна: Україна

Режисер: Аркадій Непиталюк

У головних ролях: Олена Лавренюк, Олександр Скічко, Сергій Бабкін

Тривалість: 88 хв.

Коли: з 3 січня

Моршин - одне з тих місць, у якому може трапитись усе.І навіть впасти метеорит з рідкісним металом. Тому Сніжана вирішує скористатись легким способом заробити та обманом здобути таку цінність. Щоправда, на її шляху опиняються 11 дітей з Моршина, які зовсім не збираються миритись з несправедливістю.

11 дітей з Моршина , дивитись трейлер фільму онлайн:

Гра пам'яті

Оригінальна назва мовою фільму: Backtrace

Жанр: кримінал, драма

Країна: США, Канада

Режисер: Браян А. Міллер

У головних ролях: Сильвестр Сталлоне, Райан Гузман, Метью Модайн

Тривалість: 119 хв.

Коли: з 10 січня

Гучне пограбування інкасаторської машини змусило все містечко гудіти. Уваги привернуло і те, що вижив лише один злочинець. Всю його команду було вбито при спробі затримання, а у нього самого зникла пам'ять. Тому чоловік не надто допоміг поліції, тому опинився у закритій психіатричній клініці-тюрмі. Минає 7 років і його нові знайомі вмовляють втекти з в'язниці, щоб знайти втрачені гроші. Щоправда, для цього йому доведеться вколоти експериментальну сироватку, яка має повернути пам'ять. Але це не означає, що злочинців ніхто не зупинятиме.

Гра пам'яті, дивитись трейлер фільму онлайн:

Скло

Оригінальна назва мовою фільму: Backtrace

Жанр: трилер, драма, кримінал, фантастика

Країна: США

Режисер: М. Найт Ш'ямалан

У головних ролях: Брюс Вілліс, Джеймс МакЕвой, Сара Полсон, Семюел Л. Джексон

Тривалість: 128 хв.

Коли: з 17 січня

Сюжет розповість про те, як Кевін Венделл Крамб, Містер Скло та Девід Данн опиняються у психлікарні, де з ними намагається працювати лікарка. Однак вона й не підозрює, що утриманці насправді не вигадують про свої сили. Допоки Звір виривається назовні, і тепер невразливому доведеться не лише зупинити його та геніального злочинця, а й довести собі та іншим, що він герой.

Скло, дивитись трейлер фільму онлайн:

Астерікс і таємне зілля

Оригінальна назва мовою фільму: Astérix: Le secret de la potion magique

Жанр: анімаційний

Країна: Франція

Режисер: Олександр Астье, Луїс Кліші

У головних ролях: Крістіан Клавьє, Гійом Бріа, Алекс Лутс

Тривалість: 84 хв.

Коли: з 17 січня

Досвідчений друїд Гетафікс бачив багато на своєму віці, але через свої роки якось він падає з дерева під час збору омели. Чоловік пошкоджує ногу і тепер не здатен варити відоме дивовижне зілля. Тому він йде через галльске озеро, щоб знайти молодого друїда, якому зможе передати майстерність та досвід. Звісно ж, у цій мандрівці разом з ним будуть і Астерікс та Обелікс, адже комусь потрібно нести друїда.

Астерікс і таємне зілля, дивитись трейлер фільму онлайн:

Марія – королева Шотландії

Оригінальна назва мовою фільму: Mary Queen of Scots

Жанр: біографія, драма, історія

Країна: Великобританія

Режисер: Джозі Руркі

У головних ролях: Марго Роббі, Сірша Ронан, Девід Теннант

Тривалість: 125 хв.

Коли: з 17 січня

За сюжетом, Марія Стюарт вже у 16 років стала королевою Франції, але у 18 овдовіла. Тому юна дівчина повертається до Шотландії, щоб взяти на себе правління власним народом. Щоправда, для цього їй доведеться добряче попрацювати над стосунками із двоюрідною сестрою Єлизаветою І, яка керує Англією, або ж – скинути її з престолу.

Марія – королева Шотландії, дивитись трейлер фільму онлайн:

1+1: Нова історія

Оригінальна назва мовою фільму: The Upside

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Режисер: Ніл Бергер

У головних ролях: Ніколь Кідман, Кевін Харт, Брайан Кренстон

Тривалість: 125 хв.

Коли: з 17 січня

Римейк популярного французького фільму на новий лад. Філіп Лакас має все, про можна лише мріяти. Однак є одна проблема: єдиною рухомою частиною його тіла є голова, тому сповна насолодитись розкішшю йому не вдається. Тому чоловік шукає собі помічника, який зможе не лише йому допомагати жити, а й не біситиме. Хто б міг подумати, що ним може стати невгамовний темношкірий хлопець?

1+1: Нова історія, дивитись трейлер фільму онлайн:

Пампушка

Оригінальна назва мовою фільму: Dumplin

Жанр: комедія, драма, мюзикл

Країна: США

Режисер: Енн Флетчер

У головних ролях: Дженніфер Еністон, Одейя Раш, Даніель МакДональд, Медді Байлліо, Бекс Тейлор-Клаус, Люк Бенвард

Тривалість: 110хв.

Коли: з 17 січня

Знайомтесь, Розі Діксон - жінка, яка була не раз королевою краси. Зараз у неї вже є доросла донька Віллоудін, яку більшість знайомих звуть Вілл, а от матуся називає її Пампушкою. А все тому, що дівчина далека від модельних параметрів. Якось вона вирішує бунтувати та брати участь у конкурсі краси, яким і курує її матуся.

Пампушка, дивитись трейлер фільму онлайн:

Почни спочатку

Оригінальна назва мовою фільму: Second Act

Жанр: комедія, мелодрама

Країна: США

Режисер: Пітер Сігал

У головних ролях: Дженніфер Лопез, Ванесса Енн Хадженс, Леа РемініБенвард

Тривалість: 103 хв.

Коли: з 24 січня

Майя має чудову керівну посаду в одному з мережевих магазинів у Нью-Йорку. Щоправда, навряд чи це можна назвати ідеальною роботою або ж роботою мрії. Тому у неї з'являється шанс все змінити, щоправда, без університетського диплома це буде зовсім нелегко.

Почни спочатку, дивитись трейлер фільму онлайн:

Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа

Оригінальна назва мовою фільму: Creed II

Жанр: спорт, драма, бойовик

Країна: США

Режисер: Стівен Кейпл-молодший

У головних ролях: Майкл Б. Джордан, Сільвестр Сталлоне, Тесса Томпсон

Тривалість: 103 хв.

Коли: з 24 січня

Досвідчений боєць Адоніс Крід не збирається віддавати своє місце на рингу, особливо тоді, коли на нього очікує один і найважливіших боїв у житті. Але у чоловіка є молода родина, якій він потрібен. Важке рішення та серйозна підготовка - з цим точно зустрінеться Адоніс.

Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа, дивитись трейлер фільму онлайн:

Проклятий маяк

Оригінальна назва мовою фільму: The Vanishing

Жанр: трилер

Країна: Великобританія

Режисер: Крістоффер Ньюхольм

У головних ролях: Джерард Батлер, Пітер Маллан, Оулавюр Даррі Оулафссон

Тривалість: 101 хв.

Коли: з 24 січня

Троє досвідчених доглядачів маяка опиняються на ізольованому острові, щоб нести варту. Минає 6 тижнів, прибуває нова зміна, але її ніхто не зустрічає. Наймоторошніше те, що все на острові вказує, ніби попередники просто зникли, залишивши вечері, наповнивши лампи. Нічого, окрім зниклих людей та жовтої фарби, не змінилося.

Проклятий маяк, дивитись трейлер фільму онлайн:

Інтерв'ю з Богом

Оригінальна назва мовою фільму: An Interview with God

Жанр: драма, детектив

Країна: США

Режисер: Перрі Ленг

У головних ролях: Брентон Туейтс, Яель Гробглас, Девід Стретейрн

Тривалість: 97 хв.

Коли: з 24 січня

Талановитий журналіст Пол зовсім втратив віру в Бога, побачивши багато чого жахливого. Аж раптом йому випадає нагода змінити своє життя, адже йому доведеться взяти інтерв'ю у того, чиє існування піддавав сумнівам. Саме розмова з Богом змушує Пола почати дивитись на речі по-іншому.

Інтерв'ю з Богом, дивитись трейлер фільму онлайн:

Зустріч однокласників

Оригінальна назва мовою фільму: Зустріч однокласників

Жанр: комедія

Країна: Україна

Режисер: Валентин Шпаков

У головних ролях: Валерій Харчишин, Андрій Бурим, Олексій Нагрудний

Тривалість: - хв.

Коли: з 31 січня

Нова українська комедія розповідає про трьох старих друзів, які колись навчались в одному класі. Щоправда, минуло вже 25 років і на носі зустріч випускників. Перед нею друзяки вирішують зібратись, щоб згадати юність. До слова, один з них став рок-зіркою, інший архітектором, а третій має власний бізнес. Але жоден не може нічим похизуватись.

Зустріч однокласників, дивитись трейлер фільму онлайн:

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