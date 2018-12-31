На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нові фільми січня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
- 81
Найбільш очікувані та круті фільми січня 2019 вже стартують у кінотеатрах! Порція анімаційного кіно, перезапуск стрічки "1+1: Нова історія", новорічні комедії та трилери - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у січні!
Мері Поппінс повертається
Оригінальна назва мовою фільму: Mary Poppins Returns
Жанр: мюзикл, фентезі, комедія
Країна: США
Режисер: Роб Маршалл
У головних ролях: Емілі Блант, Лін-Мануель Міранда, Бен Вішоу
Тривалість: 131 хв.
Коли: з 3 січня
Лондон під час кризи не щадить нікого, і родину Майкла Бенкса також. Чоловік змушений тимчасово влаштуватись у банк, де раніше працювали його батько та дідусь. Майклу складно встигати з усім та ще й піклуватись про трьох дітей після смерті матері. У домі хаос, тож діти намагаються також якось допомогти втомленому татусю.
Мері Поппінс повертається , дивитись трейлер фільму онлайн:
Це цікаво: Найкращі кінопрем'єри 2018: фільми, які варті уваги
11 дітей з Моршина
Оригінальна назва мовою фільму: 11 дітей з Моршина
Жанр: комедія, пригоди
Країна: Україна
Режисер: Аркадій Непиталюк
У головних ролях: Олена Лавренюк, Олександр Скічко, Сергій Бабкін
Тривалість: 88 хв.
Коли: з 3 січня
Моршин - одне з тих місць, у якому може трапитись усе.І навіть впасти метеорит з рідкісним металом. Тому Сніжана вирішує скористатись легким способом заробити та обманом здобути таку цінність. Щоправда, на її шляху опиняються 11 дітей з Моршина, які зовсім не збираються миритись з несправедливістю.
11 дітей з Моршина , дивитись трейлер фільму онлайн:
Гра пам'яті
Оригінальна назва мовою фільму: Backtrace
Жанр: кримінал, драма
Країна: США, Канада
Режисер: Браян А. Міллер
У головних ролях: Сильвестр Сталлоне, Райан Гузман, Метью Модайн
Тривалість: 119 хв.
Коли: з 10 січня
Гучне пограбування інкасаторської машини змусило все містечко гудіти. Уваги привернуло і те, що вижив лише один злочинець. Всю його команду було вбито при спробі затримання, а у нього самого зникла пам'ять. Тому чоловік не надто допоміг поліції, тому опинився у закритій психіатричній клініці-тюрмі. Минає 7 років і його нові знайомі вмовляють втекти з в'язниці, щоб знайти втрачені гроші. Щоправда, для цього йому доведеться вколоти експериментальну сироватку, яка має повернути пам'ять. Але це не означає, що злочинців ніхто не зупинятиме.
Гра пам'яті, дивитись трейлер фільму онлайн:
Скло
Оригінальна назва мовою фільму: Backtrace
Жанр: трилер, драма, кримінал, фантастика
Країна: США
Режисер: М. Найт Ш'ямалан
У головних ролях: Брюс Вілліс, Джеймс МакЕвой, Сара Полсон, Семюел Л. Джексон
Тривалість: 128 хв.
Коли: з 17 січня
Сюжет розповість про те, як Кевін Венделл Крамб, Містер Скло та Девід Данн опиняються у психлікарні, де з ними намагається працювати лікарка. Однак вона й не підозрює, що утриманці насправді не вигадують про свої сили. Допоки Звір виривається назовні, і тепер невразливому доведеться не лише зупинити його та геніального злочинця, а й довести собі та іншим, що він герой.
Скло, дивитись трейлер фільму онлайн:
Астерікс і таємне зілля
Оригінальна назва мовою фільму: Astérix: Le secret de la potion magique
Жанр: анімаційний
Країна: Франція
Режисер: Олександр Астье, Луїс Кліші
У головних ролях: Крістіан Клавьє, Гійом Бріа, Алекс Лутс
Тривалість: 84 хв.
Коли: з 17 січня
Досвідчений друїд Гетафікс бачив багато на своєму віці, але через свої роки якось він падає з дерева під час збору омели. Чоловік пошкоджує ногу і тепер не здатен варити відоме дивовижне зілля. Тому він йде через галльске озеро, щоб знайти молодого друїда, якому зможе передати майстерність та досвід. Звісно ж, у цій мандрівці разом з ним будуть і Астерікс та Обелікс, адже комусь потрібно нести друїда.
Астерікс і таємне зілля, дивитись трейлер фільму онлайн:
Марія – королева Шотландії
Оригінальна назва мовою фільму: Mary Queen of Scots
Жанр: біографія, драма, історія
Країна: Великобританія
Режисер: Джозі Руркі
У головних ролях: Марго Роббі, Сірша Ронан, Девід Теннант
Тривалість: 125 хв.
Коли: з 17 січня
За сюжетом, Марія Стюарт вже у 16 років стала королевою Франції, але у 18 овдовіла. Тому юна дівчина повертається до Шотландії, щоб взяти на себе правління власним народом. Щоправда, для цього їй доведеться добряче попрацювати над стосунками із двоюрідною сестрою Єлизаветою І, яка керує Англією, або ж – скинути її з престолу.
Марія – королева Шотландії, дивитись трейлер фільму онлайн:
1+1: Нова історія
Оригінальна назва мовою фільму: The Upside
Жанр: комедія, драма
Країна: США
Режисер: Ніл Бергер
У головних ролях: Ніколь Кідман, Кевін Харт, Брайан Кренстон
Тривалість: 125 хв.
Коли: з 17 січня
Римейк популярного французького фільму на новий лад. Філіп Лакас має все, про можна лише мріяти. Однак є одна проблема: єдиною рухомою частиною його тіла є голова, тому сповна насолодитись розкішшю йому не вдається. Тому чоловік шукає собі помічника, який зможе не лише йому допомагати жити, а й не біситиме. Хто б міг подумати, що ним може стати невгамовний темношкірий хлопець?
1+1: Нова історія, дивитись трейлер фільму онлайн:
Пампушка
Оригінальна назва мовою фільму: Dumplin
Жанр: комедія, драма, мюзикл
Країна: США
Режисер: Енн Флетчер
У головних ролях: Дженніфер Еністон, Одейя Раш, Даніель МакДональд, Медді Байлліо, Бекс Тейлор-Клаус, Люк Бенвард
Тривалість: 110хв.
Коли: з 17 січня
Знайомтесь, Розі Діксон - жінка, яка була не раз королевою краси. Зараз у неї вже є доросла донька Віллоудін, яку більшість знайомих звуть Вілл, а от матуся називає її Пампушкою. А все тому, що дівчина далека від модельних параметрів. Якось вона вирішує бунтувати та брати участь у конкурсі краси, яким і курує її матуся.
Пампушка, дивитись трейлер фільму онлайн:
Почни спочатку
Оригінальна назва мовою фільму: Second Act
Жанр: комедія, мелодрама
Країна: США
Режисер: Пітер Сігал
У головних ролях: Дженніфер Лопез, Ванесса Енн Хадженс, Леа РемініБенвард
Тривалість: 103 хв.
Коли: з 24 січня
Майя має чудову керівну посаду в одному з мережевих магазинів у Нью-Йорку. Щоправда, навряд чи це можна назвати ідеальною роботою або ж роботою мрії. Тому у неї з'являється шанс все змінити, щоправда, без університетського диплома це буде зовсім нелегко.
Почни спочатку, дивитись трейлер фільму онлайн:
Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа
Оригінальна назва мовою фільму: Creed II
Жанр: спорт, драма, бойовик
Країна: США
Режисер: Стівен Кейпл-молодший
У головних ролях: Майкл Б. Джордан, Сільвестр Сталлоне, Тесса Томпсон
Тривалість: 103 хв.
Коли: з 24 січня
Досвідчений боєць Адоніс Крід не збирається віддавати своє місце на рингу, особливо тоді, коли на нього очікує один і найважливіших боїв у житті. Але у чоловіка є молода родина, якій він потрібен. Важке рішення та серйозна підготовка - з цим точно зустрінеться Адоніс.
Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа, дивитись трейлер фільму онлайн:
Проклятий маяк
Оригінальна назва мовою фільму: The Vanishing
Жанр: трилер
Країна: Великобританія
Режисер: Крістоффер Ньюхольм
У головних ролях: Джерард Батлер, Пітер Маллан, Оулавюр Даррі Оулафссон
Тривалість: 101 хв.
Коли: з 24 січня
Троє досвідчених доглядачів маяка опиняються на ізольованому острові, щоб нести варту. Минає 6 тижнів, прибуває нова зміна, але її ніхто не зустрічає. Наймоторошніше те, що все на острові вказує, ніби попередники просто зникли, залишивши вечері, наповнивши лампи. Нічого, окрім зниклих людей та жовтої фарби, не змінилося.
Проклятий маяк, дивитись трейлер фільму онлайн:
Інтерв'ю з Богом
Оригінальна назва мовою фільму: An Interview with God
Жанр: драма, детектив
Країна: США
Режисер: Перрі Ленг
У головних ролях: Брентон Туейтс, Яель Гробглас, Девід Стретейрн
Тривалість: 97 хв.
Коли: з 24 січня
Талановитий журналіст Пол зовсім втратив віру в Бога, побачивши багато чого жахливого. Аж раптом йому випадає нагода змінити своє життя, адже йому доведеться взяти інтерв'ю у того, чиє існування піддавав сумнівам. Саме розмова з Богом змушує Пола почати дивитись на речі по-іншому.
Інтерв'ю з Богом, дивитись трейлер фільму онлайн:
Зустріч однокласників
Оригінальна назва мовою фільму: Зустріч однокласників
Жанр: комедія
Країна: Україна
Режисер: Валентин Шпаков
У головних ролях: Валерій Харчишин, Андрій Бурим, Олексій Нагрудний
Тривалість: - хв.
Коли: з 31 січня
Нова українська комедія розповідає про трьох старих друзів, які колись навчались в одному класі. Щоправда, минуло вже 25 років і на носі зустріч випускників. Перед нею друзяки вирішують зібратись, щоб згадати юність. До слова, один з них став рок-зіркою, інший архітектором, а третій має власний бізнес. Але жоден не може нічим похизуватись.
Зустріч однокласників, дивитись трейлер фільму онлайн:
Це цікаво: Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
-
17:21Фінансовий гороскоп на січень 2019 року для всіх знаків Зодіаку
-
16:52Xiaomi поставила світовий рекорд ялинкою зі смартфонів
-
16:19На цих ретро-знімках відбувається щось дивне
-
15:53Науковці назвали напій, який допоможе побороти похмілля
-
15:15Нові фільми січня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
14:50Гарячі пожежні привітали світ з Новим роком
-
14:35У мережі розсекретили дизайн флагманів Huawei P30
-
14:20СМС привітання з Новим роком 2019: короткі новорічні побажання
-
14:05Салати на Новий рік 2019: рецепти дешевих і смачних салатів з фото
-
13:53Lady Gaga здивувала екстравагантними образами на концерті в Лас-Вегасі
-
13:15Салат Олів'є на Новий рік 2019: рецепт смачного салату з фото
-
12:47Підсумки року в Instagram: як знайти 9 своїх найкращих фото 2018
-
12:13Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:47Мілла Йовович зворушила мережу сімейним фото
-
11:29У МОЗ назвали найкорисніші новорічні обіцянки
-
11:00Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
-
10:49У США хакери заблокували друк найбільших газет
-
10:31Синоптик попередила про різку зміну погоди
-
09:55Таємниця загибелі ''Титаніка'': експерти назвали винного
-
09:30У National Geographic показали панораму островів Норвегії: вражаючі фото
-
09:14Магнітні бурі у січні 2019: календар небезпечних дат в Україні
-
08:54Вчені розповіли, до чого призведе місяць без алкоголю
-
08:31Русалка: Кайлі Дженнер несподівано змінила стиль
-
15:15Нові фільми січня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
14:05Салати на Новий рік 2019: рецепти дешевих і смачних салатів з фото
-
12:13Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року
-
11:00Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
-
09:14Магнітні бурі у січні 2019: календар небезпечних дат в Україні
-
07:07Гороскоп на цей тиждень 31 грудня – 6 січня 2019 для знаків Зодіаку
- 30 грудня
-
21:21Зірка Гри престолів показала свою родину, а Ніколь Кідман – справжнє кохання
-
18:57Науковці розповіли, як не набрати зайвого на свята
-
17:00Дівчина тижня: модель Ія Остергрен з нереально довгими ногами
-
15:20Новий рік 2019: головні новорічні традиції, обряди і прикмети
-
13:29Місячний календар стрижок на січень 2019: коли стригти волосся
-
11:54Скільки можна зберігати їжу після свят
-
09:31Прогноз погоди 30 грудня в Україні
- 29 грудня
-
23:03Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото
-
19:00Х-фактор 9 сезон 18 випуск: дивитися онлайн фінал 29-12-2018
-
17:25ТОП-10 гарячих дівчат без комплексів, з якими ти познайомився у 2018 році (18+)
-
14:14Найкращі кінопрем'єри 2018: фільми, які варті уваги
-
11:42Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року
- 28 грудня
-
20:53Названо продукти, які категорично не підходять для вечері
-
19:00Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
14:51Де зустріти Новий рік 2019: ідеальні гірськолижні курорти
-
13:58KAZKA – CRY: вийшла англомовна версія хіта Плакала (текст, переклад)
-
11:05Зважені та щасливі 8: шокуючі фото, як схудли переможці шоу
-
07:14Прогноз погоди в Україні 28 грудня
- 27 грудня
-
20:56Не ігноруйте! Названі основні ознаки виснаження