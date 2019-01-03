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ВІП Тернопіль – Ты в курсе: пародія на Олега Винника розвеселила мережу

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ВІП Тернопіль – Ты в курсе – дивитися кліп онлайн: - фото 1
ВІП Тернопіль – Ты в курсе – дивитися кліп онлайн:

Тернопільські коміки з "VIP Тернопіль" не перестають веселити своїми відеороботами. Цього разу вони представили пародію на пісню Олега Винника Ты в курсе в рамках авторського проекту "ВІА Кіп'яток". Не дивно, що воно припало до душі користувачам YouTube.

За кілька днів відеопародія набрала понад 140 тисяч переглядів, а також сотні схвальних відгуків. Зазначимо, що головну роль у відео зіграв Володька, він же Тарас Стадницький.

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ВІП Тернопіль - Ты в курсе - дивитися кліп онлайн:

Текст і слова пісні ВІА Кіп'яток "Ты в курсе"

Ай донт нов, ю нов май бейбі
Ві вілл бі тугеза мейбі
Ю дрім, ю дрім ені мен'с
Енд ю нов, ю нов май ханні
Май лов іс май манні
Енд ай, ай кол ю ту денс

Ай нов, ю нов
Вот ю – ітс май лов
Ай нов – еврідей
Олл вілл бі окей!

Венн ай сі, ай сі ю айс
Венн ай сі, ай сі ю найс
Май харт, май харт вілл гоу он
Венн ай сі ю ендерстенд
Авер лов вілл нот бі енд
Ай донт, дон вонт бі алон

Ай нов, ю нов
Вот ю – ітс май лов
Ай нов – еврідей
Олл вілл бі окей!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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