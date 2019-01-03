ВІП Тернопіль – Ты в курсе: пародія на Олега Винника розвеселила мережу

Тернопільські коміки з "VIP Тернопіль" не перестають веселити своїми відеороботами. Цього разу вони представили пародію на пісню Олега Винника Ты в курсе в рамках авторського проекту "ВІА Кіп'яток". Не дивно, що воно припало до душі користувачам YouTube.

За кілька днів відеопародія набрала понад 140 тисяч переглядів, а також сотні схвальних відгуків. Зазначимо, що головну роль у відео зіграв Володька, він же Тарас Стадницький.

Насолоджуйтесь: ВІП Тернопіль – Вілледж Стайл: новий веселий кліп коміків підірвав мережу

ВІП Тернопіль - Ты в курсе - дивитися кліп онлайн:

Текст і слова пісні ВІА Кіп'яток "Ты в курсе"

Ай донт нов, ю нов май бейбі

Ві вілл бі тугеза мейбі

Ю дрім, ю дрім ені мен'с

Енд ю нов, ю нов май ханні

Май лов іс май манні

Енд ай, ай кол ю ту денс



Ай нов, ю нов

Вот ю – ітс май лов

Ай нов – еврідей

Олл вілл бі окей!



Венн ай сі, ай сі ю айс

Венн ай сі, ай сі ю найс

Май харт, май харт вілл гоу он

Венн ай сі ю ендерстенд

Авер лов вілл нот бі енд

Ай донт, дон вонт бі алон



Ай нов, ю нов

Вот ю – ітс май лов

Ай нов – еврідей

Олл вілл бі окей!

Читайте також: MONATIK – Все, что мне нужно: вийшов саундтрек до фільму Секс і нічого особистого