Безробітних українців залучатимуть до суспільно корисних робіт: 3 фейки з соцмереж

Чи всіх безробітних залучать до відновлення країни / Jimmy Nilsson Masth on Unsplash

В Уряд запустили реформу сфери зайнятості, відповідно до якої офіційно зареєстрованих безробітних залучатимуть до суспільно корисних робіт під час воєнного стану. Тож в мережі побільшало фейків на цю тему.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на поширення неправдивих тез у мережі щодо залучення безробітних для допомоги відновлення та відбудови українських міст на час воєнного стану. Чи справді це безплатно та очікує на всіх, хто не має офіційної роботи – читайте далі.

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Фейк №1: Прочитав, що всіх безробітних відправлятимуть на суспільно корисні роботи.

Правда: Уряд справді усунув можливість виплат з боку держави для тих безробітних, які й надалі відмовляються від запропонованих варіантів роботи. Але це стосується лише тих, хто упродовж 30 днів не працевлаштувався. У такому випадку людям пропонуватимуть розбирати завали, будувати захисні споруди, займатись ремонтом тощо.

Фейк №2: Якщо нікуди не влаштувався, маєш безоплатно працювати.

Правда: Це не безплатна вакансія, адже кожному, кого залучать до подібних робіт, виплачуватимуть мінімальну зарплату.

Фейк №3: Не буду я мішки носити, нехай мене держава утримує – це її обов’язок!

Правда: на жаль, в країні війна, тож у держави бракує цього ресурсу. Зараз дуже важливо всім разом працювати задля перемоги та задля наших захисників. Якщо ж ви відмовитесь від пропозиції щодо суспільно корисних робіт, то у Фонду є повне право призупинити виплату допомоги з безробіття.

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