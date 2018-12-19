Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон

Талановита фотограф показала, який вигляд має скандинавська зима у Данії. Зацініть!

Знайомтесь, Келлі Хадсон (Kelley Hudson) – американська фотограф, яка останній рік живе у Данії разом з чоловіком та маленькою донькою. Жінка встигла пожити у різних містах, фіксуючи на камеру менталітет і особливу атмосферу країн. Але саме спосіб життя данців їй сподобався так, що вона вирішила залишитись у суспільстві "найщасливіші люди на планеті". А ось як виглядає тут зима - без великої кількості снігу і з вогнями міст:

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Джерело всіх фото: kelleyhudson.com

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