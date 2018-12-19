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Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон

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Затишна зима у Данії - фото 1
Затишна зима у Данії / kelleyhudson

Талановита фотограф показала, який вигляд має скандинавська зима у Данії. Зацініть!

Знайомтесь, Келлі Хадсон (Kelley Hudson) – американська фотограф, яка останній рік живе у Данії разом з чоловіком та маленькою донькою. Жінка встигла пожити у різних містах, фіксуючи на камеру менталітет і особливу атмосферу країн. Але саме спосіб життя данців їй сподобався так, що вона вирішила залишитись у суспільстві "найщасливіші люди на планеті". А ось як виглядає тут зима - без великої кількості снігу і з вогнями міст:

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Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296178

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296179

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296180

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296181

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296182

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296183

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296184

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296185

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296186

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296188

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296189

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296187

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296190

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296191

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296192

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296193

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296194

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296195

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296196

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296197

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296198

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296199

Скандинавська зима у затишних фото Келлі Хадсон - фото 296200

Джерело всіх фото: kelleyhudson.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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