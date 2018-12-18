Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото

Фотограф показав німецьке місто Гамбург на світанку, і від цих знімків перехоплює подих!

Знайомтесь, Марк Бройер (Mark Broyer) – талановитий фотограф, дизайнер та арт-директор, який мешкає у Гамбурзі. Якось йому спало на думку зафіксувати місто о 4 ранку, коли на вулицях ще пусто, а світло дають лише поодинокі ліхтарі та вивіски. Так хлопець вирішив показати, якими виглядають місця життя людей без самих людей. Таємничості та атмосферності додав і туман, який заховав далекі будівлі від чужих очей.

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Джерело всіх фото: intothelife.de

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