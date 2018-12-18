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Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото

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Нічний Гамбург без людей - фото 1
Нічний Гамбург без людей / Mark Broyer

Фотограф показав німецьке місто Гамбург на світанку, і від цих знімків перехоплює подих!

Знайомтесь, Марк Бройер (Mark Broyer) – талановитий фотограф, дизайнер та арт-директор, який мешкає у Гамбурзі. Якось йому спало на думку зафіксувати місто о 4 ранку, коли на вулицях ще пусто, а світло дають лише поодинокі ліхтарі та вивіски. Так хлопець вирішив показати, якими виглядають місця життя людей без самих людей. Таємничості та атмосферності додав і туман, який заховав далекі будівлі від чужих очей.

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Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295978

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295979

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295980

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295981

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295982

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295983

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295984

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295985

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295986

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295987

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295988

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295989

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295990

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295991

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295992

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295993

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295994

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295995

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295996

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295997

Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото - фото 295998

Джерело всіх фото: intothelife.de

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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