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Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника

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Дика природа Арктики - фото 1
Дика природа Арктики / instagram.com/audundahl

Талановитий фотограф показує життя дикої природи Арктики, і це варто побачити!

Знайомтесь, Одун Лі Даль (Audun Lie Dahl) – 32-річний норвезький фотограф, мандрівник та власник туристичної компанії wildlife photography. Чоловік народився та ріс на миловидному острові Смьола, а згодом вирішив мандрувати світом. Однак любов до холоду та рідних пейзажів допомогла йому не лише визначитись, чого він хоче у житті, а й створювати ідеальні кадри дикої природи.

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Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296088

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296089

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296090

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296091

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296092

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296093

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296094

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296095

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296096

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296097

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296098

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296099

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296100

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296101

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296102

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296103

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296104

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296105

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296106

Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника - фото 296107

Джерело всіх фото: instagram.com/audundahl

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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