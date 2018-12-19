Дика природа Арктики у вражаючих фото мандрівника

Талановитий фотограф показує життя дикої природи Арктики, і це варто побачити!

Знайомтесь, Одун Лі Даль (Audun Lie Dahl) – 32-річний норвезький фотограф, мандрівник та власник туристичної компанії wildlife photography. Чоловік народився та ріс на миловидному острові Смьола, а згодом вирішив мандрувати світом. Однак любов до холоду та рідних пейзажів допомогла йому не лише визначитись, чого він хоче у житті, а й створювати ідеальні кадри дикої природи.

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Джерело всіх фото: instagram.com/audundahl

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