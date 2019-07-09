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Крихітні бікіні: зваблива блогерка потролила своїх фанатів (відео)

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Теммі Хембоу потролила крихітним бікіні - фото 1
Теммі Хембоу потролила крихітним бікіні / instagram.com/tammyhembrow

Австралійська фітнес-модель Теммі Хемброу не соромиться показувати свою фігуру, через що часто отримує критику. Красуня вирішила відповісти на реакцію користувачів гарячим відео.

25-річна фітоняшка та блогерка з Австралії Теммі Хемброу доволі активний користувач соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів підписників. Там білявка надихає жінок працювати над собою, а також ділиться майже всім, що трапляється у її житті. Майже щодня Теммі публікує кадри зі своїх буднів та ділиться своїми думками.

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Зважаючи на спекотну пору, у Хемброу чимало світлин у купальниках, які не завжди до душі користувачам. Після шквалу негативу щодо її прозорого бікіні зірка вирішила зняти нове відео біля басейну.

"Оскільки дехто з вас так багато говорить про мої крихітні бікіні, то ось ще одненьке для вас", – відзначила вона у коментарі. Тут справді спекотно:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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