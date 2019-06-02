Дівчина тижня: пишногруда Кінсі Воланскі, яка розбурхала фінал Ліги чемпіонів (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Кінсі Воланскі – гаряча та спокуслива фанатка, яка підкорила уболівальників на фіналі Ліги чемпіонів своїми апетитними формами.

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 років запам'ятається багатьом шанувальникам не тільки перемогою Ліверпуля. Одним з найбільш обговорюваних епізодів матчу, що пройшов 1 червня у Мадриді, стала несподівана поява на полі напівоголеної дівчини. Тож гайда знайомитися ближче зі сміливою красунею.

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Кінсі Воланскі вибігла на поле під час матчу між Ліверпулем і Тоттенхемом

Кінсі Воланскі – американська модель польського походження, хоча для моделі у неї досить пишні форми. Її можна побачити на сторінках журналів Maxim, Sports Illustrated і FHM, а також в рекламі купальників.

Безперечно, красунь багато, але таких як Кінсі Воланскі одиниці. Сексуальна блондинка вибігла на поле у першій половині матчу між Ліверпулем і Тоттенхемом. Фанатка з’явилася у чорному купальнику з написом "Vitaly Uncensored". Звичайно, її відразу ж забрали з поля, але уболівальників красуня встигла підкорити, адже кількість її підписників в Instagram збільшилася мало не у 7 разів. Подейкують, що до цього інциденту у дівчини було трохи близько 300 тисяч фоловерів, а зараз понад 2 мільйони. І ця кількість стрімко зростає.

Також відомо, що напис на купальнику "Vitaly uncensored" – це сайт з еротичними пранками. Його творець Віталій Здоровецький народився в Мурманську, а пізніше він перебрався в США. До слова, він теж вибігав на поле у фіналі, але не Ліги чемпіонів, а ЧС-2014, де зустрілися Аргентина і Німеччина. Кінсі та Віталій зустрічаються і, швидше за все, скоро буде весілля.

Віталій Здоровецький і Кінсі Воланскі

А ще Кінсі Воланскі тревел-блогер, веде активно сторінку в Instagram, яка рясніє відвертими та гарячими знімками. Ми ж обрали найспокусливіші кадри нової зірки мережі. Насолоджуйся:

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