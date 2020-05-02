Скандальна Ірина Морозюк показала себе до та після пластики

Іра Морозюк не припиняє дивувати підписників. Цього разу вона буквально шокувала аудиторію.

Ірина Морозюк, відома як дружина гравця турецького клубу "Різерспор" Миколи Морозюка і очільниця львівської команди "Леон", а також своєю епатажною поведінкою в соцмережах, знову схвилювала своїх підписників.

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Цього разу причина була доволі цікавою: жінка, зовнішність якої змінена пластичними операціями, показала, як вона виглядала до того, як лягла під ніж хірурга. Фотографії були розміщені у розділі сторіс на сторінці Ірини Морозюк в соціальній мережі Instagram.

Знімки зроблені начебто у 2014 році, але упізнати на ній Морозюк непросто. Жінка не демонструє збільшених губ, грудей з імплантами або характерної лінії підборіддя. Також вона не має видимих татуювань. Порівняння зовнішності до та після пластики завжди є цікавою справою. Однак не слід забувати, що чуже тіло є справою його власника чи власниці.

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