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Скандальна Ірина Морозюк показала себе до та після пластики

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Іра Морозюк - фото 1
Іра Морозюк / hronika

Іра Морозюк не припиняє дивувати підписників. Цього разу вона буквально шокувала аудиторію.

Ірина Морозюк, відома як дружина гравця турецького клубу "Різерспор" Миколи Морозюка і очільниця львівської команди "Леон", а також своєю епатажною поведінкою в соцмережах, знову схвилювала своїх підписників.

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Цього разу причина була доволі цікавою: жінка, зовнішність якої змінена пластичними операціями, показала, як вона виглядала до того, як лягла під ніж хірурга. Фотографії були розміщені у розділі сторіс на сторінці Ірини Морозюк в соціальній мережі Instagram.

Знімки зроблені начебто у 2014 році, але упізнати на ній Морозюк непросто. Жінка не демонструє збільшених губ, грудей з імплантами або характерної лінії підборіддя. Також вона не має видимих татуювань. Порівняння зовнішності до та після пластики завжди є цікавою справою. Однак не слід забувати, що чуже тіло є справою його власника чи власниці.

Скандальна Ірина Морозюк показала себе до та після пластики - фото 401454

Скандальна Ірина Морозюк показала себе до та після пластики - фото 401455

Скандальна Ірина Морозюк показала себе до та після пластики - фото 401456

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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