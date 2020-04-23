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Спекотна дружина капітана Динамо звабила мережу

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Аліна Буяльська - фото 1
Аліна Буяльська / tribuna

Гарячі фото Аліни Буяльської потрапили в мережу. Шанувальник у захваті від красуні!

Дружину другого віце-капітана "Динамо" і збірної України Віталія Буяльського Аліну, яка часто тішить прихильників пікантними фотографіями, обрали найспекотнішою дівчиною дня.

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Про це повідомили на в Instagram-сторінці "Bookmakersratingua". "Дівчина дня Аліна Буяльська дружина хавбека "Динамо" Віталія Буяльського", – йдеться в повідомленні. Водночас у мережі оприлюднили серію знімків, які і роз'яснюють, чому вона заслуговує на цей титул.

Спекотна дружина капітана Динамо звабила мережу - фото 399664

Спекотна дружина капітана Динамо звабила мережу - фото 399665

Спекотна дружина капітана Динамо звабила мережу - фото 399666

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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