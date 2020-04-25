Наречена Кріштіану Роналду показала шикарну фігуру на тренуванні

Джорджина Родрігес опублікувала нові відеофрагменти в соцмережі Instagram, потішивши фоловерів ідеальною фігурою.

Джорджина Родрігес, наречена нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, опублікувала цікаве відео в Instagram.

І ще: Гаряча Ірина Морозюк блиснула голим тілом: відео

Вона показала фрагмент свого домашнього тренування. "Краса – це баланс між змістом і формою", – написала Родрігес.

Кохана португальського футболіста не забуває активно тренуватися в домашніх умовах. Дівчина з гантелями в руках присідає під музику, що і показала в Instagram. Не забувайте і ви тримати себе у формі, адже літо не за горами!

Читайте також: Новий челендж серед футболістів: Коноплянка зробив це 1000 разів