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Скандальна Cardi B показала реальну фігуру у крихітному бікіні

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Cardi B в купальнику - фото 1
Cardi B в купальнику / instagram.com/iamcardib

Популярна реперка Cardi B знову опинилась у центрі уваги мережі через кілька кадрів біля басейну, де сміливо позує у ледь помітному купальнику.

27-річна зірка хіп-хопу Cardi B активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 66 мільйонів користувачів. Тут вона ділиться не лише своєю творчістю, а й буднями. А чудове почуття гумору поєднується із любов'ю до доволі відвертих кадрів.

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Нещодавно зірка вирішила ще більше привернути до себе увагу, тож опублікувала фото у крихітному леопардовому купальнику біля басейну. Cardi B зовсім не соромиться своїх форм, про що регулярно нагадує хейтерам.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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