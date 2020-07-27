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Ангел Victoria's Secret розбурхала мережу мокрою фотосесією топлес: розпусні кадри (18+)

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Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / instagram

Популярна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо знялася оголеною, поділившись пікантними фото на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжих інтимних кадрах відома модель Алессандра Амбросіо позує в білих трусиках з високою посадкою і відвертими вирізами в зоні бікіні. Красуня тримає в руках шланг з якого ллється вода. При цьому супермодель знялася без бюстгальтера, направляючи потік води зі шланга так, щоб він закрив оголені груди на знімку.

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На голові моделі зав'язано білий рушник, а образ вона доповнила золотим браслетом, ланцюжком і сережками. У коментарі Амбросіо запитала, якби у підписників була можливість відправитися в будь-яку точку світу, то куди б вони поїхали чи до кого.

Ангел Victoria's Secret розбурхала мережу мокрою фотосесією топлес: розпусні кадри (18+) - фото 417727

Ангел Victoria's Secret розбурхала мережу мокрою фотосесією топлес: розпусні кадри (18+) - фото 417728

Ангел Victoria's Secret розбурхала мережу мокрою фотосесією топлес: розпусні кадри (18+) - фото 417729

Ангел Victoria's Secret розбурхала мережу мокрою фотосесією топлес: розпусні кадри (18+) - фото 417730

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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