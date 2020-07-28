Емілі Ратажковскі розбурхала мережу сексуальними формами (фото, відео)

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через нову лінійку бікіні свого бренду, яку приміряла на власні розкішні форми. Тут спекотно!

28-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно займається своїм акаунтом в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 26 мільйонів користувачів. І це зовсім не дивно, адже красуня знає, чого хочуть її фанати, і не соромиться це давати. Тому її профіль частенько наповнюється пікантними кадрами з мінімальною кількістю одягу.

І ще: Ангел Victoria's Secret розбурхала мережу мокрою фотосесією топлес: розпусні кадри (18+)

І нові фото та відео не стали винятком з правил, адже на них Емілі приміряла нову лінійку бікіні та спіднього дня жінок від свого бренду Inamorata. Здається, дівчина знає таємницю найвдалішої реклами:

Тут спокусливо: Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)