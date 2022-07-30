"Скандал" з курочками: Цибульська ефектно переспівала хіт Тіни Кароль

Оля Цибульська продовжує перекладати українською популярні пісні українських виконавців, тож цього разу переспівала трек Тіни Кароль "Скандал". Зацініть!

36-річна українська співачка Оля Цибульська активно займається волонтерством в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів. Зірка також продовжує ділитись своїми думками та життя на сторінці в інстаграмі, де має понад 780 тисяч підписників. А нещодавно Оля потішила прихильників українською версією хіта "Скандал" він Тіни Кароль.

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Для оновленої версії Цибульська обрала особливу локацію, а саме курятник. Тож частину відео можна спостерігати за птахами, а вже тоді за ефектною появою самої співачки, яка грайливо зачиняє двері до пернатих.

Знімаю цю рубрику для підтримки переходу українців з російської на рідну. І аби показати – попхіти можуть і будуть звучати українською, – зауважила співачка.

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