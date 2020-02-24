Скандал у відборі на Євробачення: організатори відповіли на заяву TVORCHI

Нацвідбір на Євробачення 2020 завершився перемогою гурту Go-A, але не обійшлось і без скандалів. Молодий тернопільський колектив TVORCHI заявив про технічний збій під час виступу, на що відповів продюсер Руслан Квінта.

Кожного року Нацвідбір на Євробачення відкриває не лише крутих нових виконавців, а й нову сторінку скандалів у шоу-бізнесі. Цей рік не став винятком, адже фронтмен гурту TVORCHI Джеффрі Кенні зізнався, що на фіналі його підвели з вушним мікрофоном, оскільки організатори не потурбувались, щоб увімкнути пісню, хлопець чув лише власний голос. Це вже не вперше у колективу виникають проблеми з мікрофонами, тож TVORCHI дуже обурені та розчаровані таким станом справ.

І поки в мережі намагались знайти винних та образити всіх і все, музичний продюсер Руслан Квінта зробив окремий пост щодо цієї теми на своєму профілі в соцмережі Instagram. Він заявив, що у хлопців точно був звук у навушниках.

"Перед кожним прямим ефіром на цифровий пульт звукорежисера заливаються пісні учасників (пресети) в тому вигляді, в якому вони були налаштовані під час кількох репетицій. Всі пісні заливаються окремо. Перед виходом на сцену кожен вокаліст перевіряє, чи є звук в його "інейрах", чи чує він себе. Подальший виступ наживо повністю залежить від досвіду артиста. У всіх учасників відбору звук в "інейрах" був! У соліста гурту TVORCHI – також!", – зазначив він.

Виступ TVORCHI на фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020:

Також Квінта додав, що без фонограми вокаліст одразу б не потрапляв у ритм, але у випадку з Джеффрі такого не трапилось, тож можна зробити висновок, що зі звуком проблем не було. На цій ноті продюсер вирішив зробити тернопільському колективу комплімент, пояснивши, що не міг не взяти такий сильний трек до Нацвідбору. Щоправда, на кастингах до фронтмена були питання щодо вокалу, тому Квінта сподівався, що за кілька місяців вони зникнуть.

"На кожній репетиції команда проєкту працювала над тим, аби допомогти солісту вирівняти голос та подачу, налаштовувала звук в моніторі так, щоби йому було зручно. Але, як показали репетиції і живий виступ, вокал Джеффрі ще нестабільний. І те, що він випав з тональності під час виступу – це, на жаль, відсутність досвіду. Отже, хлопцям є над чим працювати. У будь-якому випадку, я радий, що TVORCHI не просто взяли участь у Нацвідборі, а вийшли в фінал. Вони зайняли гідне місце, заявили про себе величезної аудиторії. Буду радий бачити їх у наступному році", – підсумував він.

У коментарях чимало людей підтримали позицію гурту TVORCHI. Та й самі музиканти не оминули увагою допис, відреагувавши на слова Квінти.

"Ми вдячні, що ви нам допомогли і це круто! Але! Шкода, що ви так і не перетелефонували. Музики не було. Дуже неприємно, що ви так впевнено заявляєте, не поспілкувавшись з техніками. Бо коли ми з ними говорили, то їхня відповідь була інша: "Ми надто пізно зрозуміли, що щось не так і почали давати йому більше звуку на сцену", – зазначили у колективі. Виступ "Творчих" на репетиції фіналу:

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