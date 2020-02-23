GO-A їдуть на Євробачення 2020 від України: біографія гурту-сенсації

Група Gо-A перемогла у фінал національного відбору на Євробачення 2020 і буде боротися від України на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі. Читайте біографію українського гурту на Радіо МАКСИМУМ!

Гурт Go-A існує з 2012 року. До його складу входять: Катерина Павленко (вокалістка), Тарас Шевченко (мультиінструменталіст), Ігор Діденчук (сопілкар) і Іван Григоряк (гітарист). Це електро фолк-гурт, що поєднує у своїй творчості український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та потужний гітарний драйв у вибухову музичну суміш.

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За період існування колектив встиг взяти участь у багатьох фестивалях: Джаз Коктебель, Країна мрій, Гогольфест, Ведалайф, Kyiv Open Air, Білі ночі vol2 та інші. Також група неодноразово виступала за межами України, зокрема в Польщі, Ізраїлі та Білорусі.

У 2016 році Go-A здобула перемогу у конкурсі The Best Track in Ukraine, а пісня Веснянка потрапила в ротацію KissFM. Успіх на радіо приніс колективу номінацію на титул KissFM Відкриття року. На початку 2017 року Go-A записали різдвяний сингл в колаборації з українською співачкою Katya Chilly. У 2019 пісня Веснянка потрапила в ТОП-10 iTunes Dance chart в Словаччині.

Go-A – Веснянка:

Go-A feat Katya Chilly – Щедрий вечір:

Цікаво, що солістка гурту Катерина Павленко їздила у фольклорні експедиції по селах і записувала пісні від бабусь, яким було під 90. Наразі вона є керівником аматорського хору ветеранів "Вересень життя" у місті Березань. Під час першого півфіналу вона сказала, що тепер ветерани самі приносять їй давні народні пісні. Одну із них вона виконала у півфіналі так, як співають бабусі.

Ми вирішили взяти участь в національному відборі на Євробачення 2020 року, тому що багато наших слухачів не перший рік пишуть, що хочуть, щоб саме ми представляли Україну на цьому конкурсі, адже наша творчість має яскраво виражений почерк унікальної автентичної української культури, – відзначають у групі.

Крім цього, Катерина Павленко сказала у фіналі, що вона хотіла б представити на Євробаченні 2020 українську культуру та щоб завдяки її участі у конкурсі українська народна пісня стала більш популярна в Україні.

Go-A – Соловей – Фінал Національного відбору на Євробачення-2020:

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