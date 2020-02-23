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Нацвідбір на Євробачення

TVORCHI розповіли про підставу у фіналі відбору на Євробачення: відеодоказ

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TVORCHI - фото 1
TVORCHI / Facebook

У суботу, 22 лютого, відбувся грандіозний фінал Національного відбору на Євробачення 2020, в рамках якого обрали представника України на міжнародному пісенному конкурсі. Але під час виступу гурту TVORCHI відбувся технічний збій, який вплинув на виконання пісні.

За лаштунками шоу солісти колективу TVORCHI заявили, що у них був технічний збій в апаратурі, що вплинув на їхній виступ. Вокаліст Джеффрі Кенні повідомив, що йому не включили пісню у вушний мікрофон. Тому він чув тільки свій голос. Учасники групи TVORCHI звинуватили організаторів у непрофесіоналізмі і заявили, що більше не повернуться на Нацвідбір. Інформацію про технічні несправності підтвердили й представники колективу.

І ще: Нацвідбір Євробачення 2020: результати голосування, хто переміг у фіналі

"Це сталося вперше і повторилося. Вони отримали, що хотіли. Жахливий непрофесіоналізм і ганьба. Я розчарувався. Я ніколи не повернуся сюди", – заявив Джеффрі Кенні.

Також на офіційній сторінці гурту TVORCHI у Facebook учасники колективу вибачилися перед шанувальниками за те, що виступили не на всі 100%, аргументувавши це збоєм у техніці. Крім цього, артисти додали відео з репетиції напередодні, на якому чути, що виконання відрізняється від того, яке ми чули у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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