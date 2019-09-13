Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі

Перша річниця весілля називається ситцевою, тож не забудьте привітати своїх знайомих та друзів з першим роком спільного життя. Найкращі привітання з річницею одруження – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на марлеве або ситцеве весілля – важливий елемент у привітанні з першою річницею сімейного життя! Перш за все, потрібно пам'ятати, що це має бути виріб з красивого ситцю. Ця тканина натуральна, не линяє, не вигорає, довго зберігає свої властивості, її легко прасувати та доглядати. Сучасний асортимент приголомшує цікавими візерунками та орнаментами.

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Що подарувати подружжю на 1 рік сімейного життя – ситцеве весілля:

Одяг

Фартух

Рушники

Скатертина

Подушка

Плед

Постільний комплект з ситцю

Красиві дрібнички

Авторські іграшки з тканини

Альбом, книга, блокнот для записів з елементами ситцю у техніці скрапбукінг

Панно з весільними фото пари

Окрім подарунків зі ситцю, можете не обмежувати себе й подарувати все, що вам підказує уява.

До вашої уваги привітання з першою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

***

Бажаю, щоб ваше кохання не було, як сонце.

Бо сонце сідає.

Щоб ваше кохання не було, як місяць.

Бо місяць тікає.

Щоб ваше кохання не було, як вітер.

Бо вітер гуляє.

А щоб воно було, як море, бо море безкрає!

***

У Ваше ситцеве весілля

Прийміть бажання ці від нас:

Нехай сьогодні, завтра, завжди

Не покидає щастя Вас.

Візьміть за руки, обніміться

І разом йдіть у дальшу путь

І хай на спільній цій дорозі

Кохання квіти лиш цвітуть.

Гірко!

***

Вітаю з ювілеєм вас!

3 роки як подружжя ви у нас!

Хай буде сильна ваша пристрасть,

Й залізна буде ваша вірність!

Бажаю, щоб наповнився будинок

Дитячим і щасливим сміхом!

І щоб життя подружнє, як танок,

Було стабільне, як людини крок!

***

Хай в душі завжди горять

Іскринки радості й чекання,

Нехай не знає серце зрад,

А тільки доброту, любов й кохання!

***

Вітаємо з річницею Весілля!

Ви стільки років крокували разом,

Долаючи конфлікти та образи.

Щоб у вашій сім’ї кохання панувало,

Розум і серце Вас завжди оберігало!

Хай кожен день Вам буде нагорода,

Хай все у Вас в житті повернеться на краще,

Хай буде не життя, а насолода,

Любові Вам, добра і щастя!

***

Не важливо скільки років тому

Ви в цей день сім'ю створили.

Бажаю багато-багато років

Вам жити без горя і печалі,

Гарне лише помічати,

Цінувати прекрасні моменти

І навіть в дев'яносто років

Один одному робити компліменти.

Щоб побут вам життя не затьмарював,

Щоб кожен місяць був медовим

Один одного треба дивувати

Чи не втомлюючись чимось новим!

***

Вітаємо з першим роком вашу молоду, люблячу і прекрасну сім'ю. Бажаємо вам щастя, щоб у ваших стосунках завжди панувала гармонія, щоб ваша любов змогла пройти всі життєві випробування і зміцнити ваш шлюб. Нехай у ваших очах завжди іскриться радість, в родинному вогнищі завжди горить добрий вогонь, а сімейний бюджет дозволяє здійснювати всі ваші мрії. З першою річницею весілля!

***

Рік тому для вас перестало існувати "я" і "ти" окремо, тепер є тільки гучне "ми". І хоч ваша сім'я ще молода, ви відзначаєте тільки першу річницю, але все велике починається з першого кроку. Будьте щасливі, живіть в любові, злагоді й залишайтеся такими ж красивими та люблячими!

***

З першою річницею! Будемо вважати, що вам вдалося осягнути секрет сімейного щастя, а це означає, що ваш човен любові буде плисти без особливих пригод, минаючи всі бурі та урагани! Вітаю вас і бажаю, щоб побут менш дошкульним для вас, а почуття один до одного ставали тільки міцнішими!

***

Ви прожили разом цілий рік, пліч-о-пліч, пройшли через всі радощі та труднощі життя! Бажаю вам і далі завжди розуміти один одного, прощати всі дрібні промахи, любити та головне – бути абсолютно щасливими, незважаючи ні на що!

***

Дорогі наші! Вітаємо вас з першою річницею сімейного життя! Бажаємо, щоб і через десять, і через двадцять років ваші відносини залишалися такими ж теплими й ніжними, як зараз. Бажаємо вам взаєморозуміння, поваги та вміння йти на компроміс. Нехай ваша сім'я міцніє і, звичайно ж, зростає! Зі святом!

***

Вітаю з ситцевим весіллям! Сьогодні цілий рік, як ви чоловік і дружина, і я бажаю в першу річницю шлюбу любові й здоров'я, достатку в домі й довгого шляху разом. Нехай побутові труднощі не заважають безхмарному щастю, а ви будете завжди один одному найнадійнішою підтримкою.

***

З річницею весілля! Рік пролетів так, як один день. Адже начебто вчора відзначали найкрасивіше і грандіозне весілля, а сьогодні ви вже справжня, міцна, дружна сім'я. Нехай назавжди залишаються з вами чуйність, довіра, розуміння, турбота одне про одного. Нехай швидше в вашому домі буде чути тупіт маленьких ніжок! Залишайтеся такими ж люблячими, збережіть ці погляди й ніжність на все довге і світле життя! І все так же крикнемо вам "Гірко!"

***

Вітаю з ситцевим весіллям! Нехай сім'я і далі міцніє, долаючи всі труднощі та перепони. Бережіть любов і вірність один одному, несіть ваші почуття з гідністю і гордістю. Ви прекрасна пара і чудова сім'я!

***

В першу річницю весілля бажаю молодій сім'ї ситцевої легкості, загальних планів і незгасної любові. Нехай ваші почуття міцніють, сімейний достаток повниться, з'являються нові великі перспективи та безліч радісних моментів. Будьте друг для друга надійною опорою і ніжною втіхою!

***

Вітаю вас з першим роком сімейного життя! Я вам бажаю сімейної ідилії та міцних почуттів ще на багато-багато років. Убережіть один одного від зла, зради та болю, нехай вас стосується тільки палка любов, довіра і єдине щастя, яке втілиться в щось чудесне і красиве. Діточок вам міцних, приємного часу і справжньої насолоди від один одного.

***

З першою ніжною датою вітаємо вас! Рік вже одружені – це просто клас! Нехай не рветься ситець, буде міцним, а ви разом лише тримайтеся – ось і весь секрет.

***

Вже рік минув з прекрасною дати й ви такі щасливі! Нехай у вашому житті все буде гладко, а вдвох, щоб було солодко! З ситцевим весіллям вітаємо та лише удачі вам зичимо! Зберігайте трепет відносин, яскравих, райдужних миттєвостей вам!

***

Пройшов вже рік з тієї самої дати, коли любов звела вас разом. Нехай у вашому домі буде щастя, нехай в ньому панують любов і ніжність. Сум, біди та негаразди нехай вас обходять стороною, а ці радісні роки зроблять вас міцної сім'єю.

***

Ваше весілля пошите з ситцю – рівно рік, як вона відбулася. Я бажаю вам від щастя світитися. Доля, щоб завжди посміхалася. Поважайте сім'ю і цінуєте, насолоджуйтесь хвилинами разом, кожен день собі радість даруєте, ніби знову наречений і наречена!

***

Ви вже рік чоловік та дружина – Ситцеве весілля ж! Вітаємо з цим вас, бажаємо вам зараз: у будинок достаток, щоб був залишок. Самі не хворійте й себе бавте. Діток розумних і красивих, вражень вам щасливих!

***

Якщо дарують вам хусточки, тканини, скатертини, сорочки, наволочки, ковдри, писані покривала, простирадла і рушники, одяг для немовляти – значить, прожили ви рік й настала черга ситцевого весілля!

***

З першою річницею сімейного життя вас! Нехай всі труднощі, притирання залишаться за плечима, а з собою в майбутнє візьміть лише до насолоди медового місяця, гармонію биття ваших сердець і пристрасть поцілунків першої шлюбної ночі.

***

Ситець васильком цвіте, а ви – сім'я, вже цілий рік! Так само любіть один одного, чоловік – дружину, дружина – чоловіка. Приймайте вітання, до дня весілля, і віночок, з побажаннями любові вам! Будьте Богом збережені!

***

Як швидко пролетів 1 рік з дня весілля! Бажаємо довгого і щасливого кохання для молодих. Нехай Ваше життя буде як весняна квітка, яка завжди цвіте. Бажаємо гармонії та взаєморозуміння, адже це і є основа щасливого сімейного життя.

***

Відшумів веселий, солодкий рік! З ситцевим весіллям вітаємо! Нехай ваш будинок не відає негод, в ньому любов цвіте, а не в'яне! Бережіть щастя все життя, віддано носіть ваші кільця, нехай вам лелека принесе сюрприз. Вітаємо, дорогі наші!

***

Річниця, річниця,

Для веселощів є причина.

Для когось шлюб – робота,

Для когось – лише турботи,

А у вас в родині, як в казці,

Море почуттів, емоцій, ласки.

У тому ж дусі продовжуйте

І один одного обожнюють!

***

Вітаємо з річницею і хочемо вам побажати,

Щоб один одного ви терпіли років так 120.

Коли чоловік з друзями в барі за звичкою пиво п'є,

Ти, дружина, не ображайся, погуляє і прийде.

А коли дружина з подругою в клуб нічний пішла гуляти,

Не лай її, а вранці краще кави в ліжко дай.

Ну а якщо між вами виростає раптом стіна,

Відправляйтеся швидко в спальню, там закінчується війна.

***

Нехай в животі пурхають метелики шалені

І будьте від любові завжди хмільні.

Трохи більше поцілунків і міцних обіймів,

І багато маленьких діток.

***

Ви разом багато прожили,

Але в житті так буває,

Що навіть милий чоловік дружині

Своєю набридає,

Але якщо в вашу раптом сім'ю

Прийдуть ці сумніви –

Женіть в шию їх, друзі –

Майте свою думку.

***

Звик чоловік до котлет і борщу,

Дружина – до чоловічого міцного плеча.

За всі спільно прожиті роки

Ваш шлюб пройшов і злети, і незгоди.

Бажаємо плисти, як раніше, в спільному човні.

Щоб ніякі мачо і красуні

Не порушували рай сімейний ваш,

Щоб максимальним був сімейний стаж.

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