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Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі
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Перша річниця весілля називається ситцевою, тож не забудьте привітати своїх знайомих та друзів з першим роком спільного життя. Найкращі привітання з річницею одруження – на Радіо МАКСИМУМ!
Подарунки на марлеве або ситцеве весілля – важливий елемент у привітанні з першою річницею сімейного життя! Перш за все, потрібно пам'ятати, що це має бути виріб з красивого ситцю. Ця тканина натуральна, не линяє, не вигорає, довго зберігає свої властивості, її легко прасувати та доглядати. Сучасний асортимент приголомшує цікавими візерунками та орнаментами.
Це цікаво: Річниці весілля по роках від 1 по 80
Що подарувати подружжю на 1 рік сімейного життя – ситцеве весілля:
- Одяг
- Фартух
- Рушники
- Скатертина
- Подушка
- Плед
- Постільний комплект з ситцю
- Красиві дрібнички
- Авторські іграшки з тканини
- Альбом, книга, блокнот для записів з елементами ситцю у техніці скрапбукінг
- Панно з весільними фото пари
Окрім подарунків зі ситцю, можете не обмежувати себе й подарувати все, що вам підказує уява.
До вашої уваги привітання з першою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!
- Привітання у віршах
- Красиві поздоровлення прозою
- Короткі смс
- Прикольні побажання
- Картинки з привітанням
Привітання з ситцевим весіллям у віршах
***
Бажаю, щоб ваше кохання не було, як сонце.
Бо сонце сідає.
Щоб ваше кохання не було, як місяць.
Бо місяць тікає.
Щоб ваше кохання не було, як вітер.
Бо вітер гуляє.
А щоб воно було, як море, бо море безкрає!
***
У Ваше ситцеве весілля
Прийміть бажання ці від нас:
Нехай сьогодні, завтра, завжди
Не покидає щастя Вас.
Візьміть за руки, обніміться
І разом йдіть у дальшу путь
І хай на спільній цій дорозі
Кохання квіти лиш цвітуть.
Гірко!
***
Вітаю з ювілеєм вас!
3 роки як подружжя ви у нас!
Хай буде сильна ваша пристрасть,
Й залізна буде ваша вірність!
Бажаю, щоб наповнився будинок
Дитячим і щасливим сміхом!
І щоб життя подружнє, як танок,
Було стабільне, як людини крок!
***
Хай в душі завжди горять
Іскринки радості й чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки доброту, любов й кохання!
***
Вітаємо з річницею Весілля!
Ви стільки років крокували разом,
Долаючи конфлікти та образи.
Щоб у вашій сім’ї кохання панувало,
Розум і серце Вас завжди оберігало!
Хай кожен день Вам буде нагорода,
Хай все у Вас в житті повернеться на краще,
Хай буде не життя, а насолода,
Любові Вам, добра і щастя!
***
Не важливо скільки років тому
Ви в цей день сім'ю створили.
Бажаю багато-багато років
Вам жити без горя і печалі,
Гарне лише помічати,
Цінувати прекрасні моменти
І навіть в дев'яносто років
Один одному робити компліменти.
Щоб побут вам життя не затьмарював,
Щоб кожен місяць був медовим
Один одного треба дивувати
Чи не втомлюючись чимось новим!
Красиві вітання на 1 рік одруження у прозі
***
Вітаємо з першим роком вашу молоду, люблячу і прекрасну сім'ю. Бажаємо вам щастя, щоб у ваших стосунках завжди панувала гармонія, щоб ваша любов змогла пройти всі життєві випробування і зміцнити ваш шлюб. Нехай у ваших очах завжди іскриться радість, в родинному вогнищі завжди горить добрий вогонь, а сімейний бюджет дозволяє здійснювати всі ваші мрії. З першою річницею весілля!
***
Рік тому для вас перестало існувати "я" і "ти" окремо, тепер є тільки гучне "ми". І хоч ваша сім'я ще молода, ви відзначаєте тільки першу річницю, але все велике починається з першого кроку. Будьте щасливі, живіть в любові, злагоді й залишайтеся такими ж красивими та люблячими!
***
З першою річницею! Будемо вважати, що вам вдалося осягнути секрет сімейного щастя, а це означає, що ваш човен любові буде плисти без особливих пригод, минаючи всі бурі та урагани! Вітаю вас і бажаю, щоб побут менш дошкульним для вас, а почуття один до одного ставали тільки міцнішими!
***
Ви прожили разом цілий рік, пліч-о-пліч, пройшли через всі радощі та труднощі життя! Бажаю вам і далі завжди розуміти один одного, прощати всі дрібні промахи, любити та головне – бути абсолютно щасливими, незважаючи ні на що!
***
Дорогі наші! Вітаємо вас з першою річницею сімейного життя! Бажаємо, щоб і через десять, і через двадцять років ваші відносини залишалися такими ж теплими й ніжними, як зараз. Бажаємо вам взаєморозуміння, поваги та вміння йти на компроміс. Нехай ваша сім'я міцніє і, звичайно ж, зростає! Зі святом!
***
Вітаю з ситцевим весіллям! Сьогодні цілий рік, як ви чоловік і дружина, і я бажаю в першу річницю шлюбу любові й здоров'я, достатку в домі й довгого шляху разом. Нехай побутові труднощі не заважають безхмарному щастю, а ви будете завжди один одному найнадійнішою підтримкою.
***
З річницею весілля! Рік пролетів так, як один день. Адже начебто вчора відзначали найкрасивіше і грандіозне весілля, а сьогодні ви вже справжня, міцна, дружна сім'я. Нехай назавжди залишаються з вами чуйність, довіра, розуміння, турбота одне про одного. Нехай швидше в вашому домі буде чути тупіт маленьких ніжок! Залишайтеся такими ж люблячими, збережіть ці погляди й ніжність на все довге і світле життя! І все так же крикнемо вам "Гірко!"
***
Вітаю з ситцевим весіллям! Нехай сім'я і далі міцніє, долаючи всі труднощі та перепони. Бережіть любов і вірність один одному, несіть ваші почуття з гідністю і гордістю. Ви прекрасна пара і чудова сім'я!
***
В першу річницю весілля бажаю молодій сім'ї ситцевої легкості, загальних планів і незгасної любові. Нехай ваші почуття міцніють, сімейний достаток повниться, з'являються нові великі перспективи та безліч радісних моментів. Будьте друг для друга надійною опорою і ніжною втіхою!
***
Вітаю вас з першим роком сімейного життя! Я вам бажаю сімейної ідилії та міцних почуттів ще на багато-багато років. Убережіть один одного від зла, зради та болю, нехай вас стосується тільки палка любов, довіра і єдине щастя, яке втілиться в щось чудесне і красиве. Діточок вам міцних, приємного часу і справжньої насолоди від один одного.
СМС з марлевою річницею весілля своїми словами
***
З першою ніжною датою вітаємо вас! Рік вже одружені – це просто клас! Нехай не рветься ситець, буде міцним, а ви разом лише тримайтеся – ось і весь секрет.
***
Вже рік минув з прекрасною дати й ви такі щасливі! Нехай у вашому житті все буде гладко, а вдвох, щоб було солодко! З ситцевим весіллям вітаємо та лише удачі вам зичимо! Зберігайте трепет відносин, яскравих, райдужних миттєвостей вам!
***
Пройшов вже рік з тієї самої дати, коли любов звела вас разом. Нехай у вашому домі буде щастя, нехай в ньому панують любов і ніжність. Сум, біди та негаразди нехай вас обходять стороною, а ці радісні роки зроблять вас міцної сім'єю.
***
Ваше весілля пошите з ситцю – рівно рік, як вона відбулася. Я бажаю вам від щастя світитися. Доля, щоб завжди посміхалася. Поважайте сім'ю і цінуєте, насолоджуйтесь хвилинами разом, кожен день собі радість даруєте, ніби знову наречений і наречена!
***
Ви вже рік чоловік та дружина – Ситцеве весілля ж! Вітаємо з цим вас, бажаємо вам зараз: у будинок достаток, щоб був залишок. Самі не хворійте й себе бавте. Діток розумних і красивих, вражень вам щасливих!
***
Якщо дарують вам хусточки, тканини, скатертини, сорочки, наволочки, ковдри, писані покривала, простирадла і рушники, одяг для немовляти – значить, прожили ви рік й настала черга ситцевого весілля!
***
З першою річницею сімейного життя вас! Нехай всі труднощі, притирання залишаться за плечима, а з собою в майбутнє візьміть лише до насолоди медового місяця, гармонію биття ваших сердець і пристрасть поцілунків першої шлюбної ночі.
***
Ситець васильком цвіте, а ви – сім'я, вже цілий рік! Так само любіть один одного, чоловік – дружину, дружина – чоловіка. Приймайте вітання, до дня весілля, і віночок, з побажаннями любові вам! Будьте Богом збережені!
***
Як швидко пролетів 1 рік з дня весілля! Бажаємо довгого і щасливого кохання для молодих. Нехай Ваше життя буде як весняна квітка, яка завжди цвіте. Бажаємо гармонії та взаєморозуміння, адже це і є основа щасливого сімейного життя.
***
Відшумів веселий, солодкий рік! З ситцевим весіллям вітаємо! Нехай ваш будинок не відає негод, в ньому любов цвіте, а не в'яне! Бережіть щастя все життя, віддано носіть ваші кільця, нехай вам лелека принесе сюрприз. Вітаємо, дорогі наші!
Прикольні привітання на 1 річницю подружжя
***
Річниця, річниця,
Для веселощів є причина.
Для когось шлюб – робота,
Для когось – лише турботи,
А у вас в родині, як в казці,
Море почуттів, емоцій, ласки.
У тому ж дусі продовжуйте
І один одного обожнюють!
***
Вітаємо з річницею і хочемо вам побажати,
Щоб один одного ви терпіли років так 120.
Коли чоловік з друзями в барі за звичкою пиво п'є,
Ти, дружина, не ображайся, погуляє і прийде.
А коли дружина з подругою в клуб нічний пішла гуляти,
Не лай її, а вранці краще кави в ліжко дай.
Ну а якщо між вами виростає раптом стіна,
Відправляйтеся швидко в спальню, там закінчується війна.
***
Нехай в животі пурхають метелики шалені
І будьте від любові завжди хмільні.
Трохи більше поцілунків і міцних обіймів,
І багато маленьких діток.
***
Ви разом багато прожили,
Але в житті так буває,
Що навіть милий чоловік дружині
Своєю набридає,
Але якщо в вашу раптом сім'ю
Прийдуть ці сумніви –
Женіть в шию їх, друзі –
Майте свою думку.
***
Звик чоловік до котлет і борщу,
Дружина – до чоловічого міцного плеча.
За всі спільно прожиті роки
Ваш шлюб пройшов і злети, і незгоди.
Бажаємо плисти, як раніше, в спільному човні.
Щоб ніякі мачо і красуні
Не порушували рай сімейний ваш,
Щоб максимальним був сімейний стаж.
Гарні побажання з ситцевим весіллям парі у картинках
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