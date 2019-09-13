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Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі

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Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі - фото 1

Перша річниця весілля називається ситцевою, тож не забудьте привітати своїх знайомих та друзів з першим роком спільного життя. Найкращі привітання з річницею одруження – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на марлеве або ситцеве весілля – важливий елемент у привітанні з першою річницею сімейного життя! Перш за все, потрібно пам'ятати, що це має бути виріб з красивого ситцю. Ця тканина натуральна, не линяє, не вигорає, довго зберігає свої властивості, її легко прасувати та доглядати. Сучасний асортимент приголомшує цікавими візерунками та орнаментами.

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Що подарувати подружжю на 1 рік сімейного життя – ситцеве весілля:

  • Одяг
  • Фартух
  • Рушники
  • Скатертина
  • Подушка
  • Плед
  • Постільний комплект з ситцю
  • Красиві дрібнички
  • Авторські іграшки з тканини
  • Альбом, книга, блокнот для записів з елементами ситцю у техніці скрапбукінг
  • Панно з весільними фото пари

Окрім подарунків зі ситцю, можете не обмежувати себе й подарувати все, що вам підказує уява.

До вашої уваги привітання з першою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

Привітання з ситцевим весіллям у віршах

***

Бажаю, щоб ваше кохання не було, як сонце.
Бо сонце сідає.
Щоб ваше кохання не було, як місяць.
Бо місяць тікає.
Щоб ваше кохання не було, як вітер.
Бо вітер гуляє.
А щоб воно було, як море, бо море безкрає!

***

У Ваше ситцеве весілля
Прийміть бажання ці від нас:
Нехай сьогодні, завтра, завжди
Не покидає щастя Вас.
Візьміть за руки, обніміться
І разом йдіть у дальшу путь
І хай на спільній цій дорозі
Кохання квіти лиш цвітуть.
Гірко!

***

Вітаю з ювілеєм вас!
3 роки як подружжя ви у нас!
Хай буде сильна ваша пристрасть,
Й залізна буде ваша вірність!
Бажаю, щоб наповнився будинок
Дитячим і щасливим сміхом!
І щоб життя подружнє, як танок,
Було стабільне, як людини крок!

***

Хай в душі завжди горять
Іскринки радості й чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки доброту, любов й кохання!

***

Вітаємо з річницею Весілля!
Ви стільки років крокували разом,
Долаючи конфлікти та образи.
Щоб у вашій сім’ї кохання панувало,
Розум і серце Вас завжди оберігало!
Хай кожен день Вам буде нагорода,
Хай все у Вас в житті повернеться на краще,
Хай буде не життя, а насолода,
Любові Вам, добра і щастя!

***

Не важливо скільки років тому
Ви в цей день сім'ю створили.
Бажаю багато-багато років
Вам жити без горя і печалі,
Гарне лише помічати,
Цінувати прекрасні моменти
І навіть в дев'яносто років
Один одному робити компліменти.
Щоб побут вам життя не затьмарював,
Щоб кожен місяць був медовим
Один одного треба дивувати
Чи не втомлюючись чимось новим!

через GIFER

Красиві вітання на 1 рік одруження у прозі

***

Вітаємо з першим роком вашу молоду, люблячу і прекрасну сім'ю. Бажаємо вам щастя, щоб у ваших стосунках завжди панувала гармонія, щоб ваша любов змогла пройти всі життєві випробування і зміцнити ваш шлюб. Нехай у ваших очах завжди іскриться радість, в родинному вогнищі завжди горить добрий вогонь, а сімейний бюджет дозволяє здійснювати всі ваші мрії. З першою річницею весілля!

***

Рік тому для вас перестало існувати "я" і "ти" окремо, тепер є тільки гучне "ми". І хоч ваша сім'я ще молода, ви відзначаєте тільки першу річницю, але все велике починається з першого кроку. Будьте щасливі, живіть в любові, злагоді й залишайтеся такими ж красивими та люблячими!

***

З першою річницею! Будемо вважати, що вам вдалося осягнути секрет сімейного щастя, а це означає, що ваш човен любові буде плисти без особливих пригод, минаючи всі бурі та урагани! Вітаю вас і бажаю, щоб побут менш дошкульним для вас, а почуття один до одного ставали тільки міцнішими!

***

Ви прожили разом цілий рік, пліч-о-пліч, пройшли через всі радощі та труднощі життя! Бажаю вам і далі завжди розуміти один одного, прощати всі дрібні промахи, любити та головне – бути абсолютно щасливими, незважаючи ні на що!

***

Дорогі наші! Вітаємо вас з першою річницею сімейного життя! Бажаємо, щоб і через десять, і через двадцять років ваші відносини залишалися такими ж теплими й ніжними, як зараз. Бажаємо вам взаєморозуміння, поваги та вміння йти на компроміс. Нехай ваша сім'я міцніє і, звичайно ж, зростає! Зі святом!

***

Вітаю з ситцевим весіллям! Сьогодні цілий рік, як ви чоловік і дружина, і я бажаю в першу річницю шлюбу любові й здоров'я, достатку в домі й довгого шляху разом. Нехай побутові труднощі не заважають безхмарному щастю, а ви будете завжди один одному найнадійнішою підтримкою.

***

З річницею весілля! Рік пролетів так, як один день. Адже начебто вчора відзначали найкрасивіше і грандіозне весілля, а сьогодні ви вже справжня, міцна, дружна сім'я. Нехай назавжди залишаються з вами чуйність, довіра, розуміння, турбота одне про одного. Нехай швидше в вашому домі буде чути тупіт маленьких ніжок! Залишайтеся такими ж люблячими, збережіть ці погляди й ніжність на все довге і світле життя! І все так же крикнемо вам "Гірко!"

***

Вітаю з ситцевим весіллям! Нехай сім'я і далі міцніє, долаючи всі труднощі та перепони. Бережіть любов і вірність один одному, несіть ваші почуття з гідністю і гордістю. Ви прекрасна пара і чудова сім'я!

***

В першу річницю весілля бажаю молодій сім'ї ситцевої легкості, загальних планів і незгасної любові. Нехай ваші почуття міцніють, сімейний достаток повниться, з'являються нові великі перспективи та безліч радісних моментів. Будьте друг для друга надійною опорою і ніжною втіхою!

***

Вітаю вас з першим роком сімейного життя! Я вам бажаю сімейної ідилії та міцних почуттів ще на багато-багато років. Убережіть один одного від зла, зради та болю, нехай вас стосується тільки палка любов, довіра і єдине щастя, яке втілиться в щось чудесне і красиве. Діточок вам міцних, приємного часу і справжньої насолоди від один одного.

через GIFER

СМС з марлевою річницею весілля своїми словами

***

З першою ніжною датою вітаємо вас! Рік вже одружені – це просто клас! Нехай не рветься ситець, буде міцним, а ви разом лише тримайтеся – ось і весь секрет.

***

Вже рік минув з прекрасною дати й ви такі щасливі! Нехай у вашому житті все буде гладко, а вдвох, щоб було солодко! З ситцевим весіллям вітаємо та лише удачі вам зичимо! Зберігайте трепет відносин, яскравих, райдужних миттєвостей вам!

***

Пройшов вже рік з тієї самої дати, коли любов звела вас разом. Нехай у вашому домі буде щастя, нехай в ньому панують любов і ніжність. Сум, біди та негаразди нехай вас обходять стороною, а ці радісні роки зроблять вас міцної сім'єю.

***

Ваше весілля пошите з ситцю – рівно рік, як вона відбулася. Я бажаю вам від щастя світитися. Доля, щоб завжди посміхалася. Поважайте сім'ю і цінуєте, насолоджуйтесь хвилинами разом, кожен день собі радість даруєте, ніби знову наречений і наречена!

***

Ви вже рік чоловік та дружина – Ситцеве весілля ж! Вітаємо з цим вас, бажаємо вам зараз: у будинок достаток, щоб був залишок. Самі не хворійте й себе бавте. Діток розумних і красивих, вражень вам щасливих!

***

Якщо дарують вам хусточки, тканини, скатертини, сорочки, наволочки, ковдри, писані покривала, простирадла і рушники, одяг для немовляти – значить, прожили ви рік й настала черга ситцевого весілля!

***

З першою річницею сімейного життя вас! Нехай всі труднощі, притирання залишаться за плечима, а з собою в майбутнє візьміть лише до насолоди медового місяця, гармонію биття ваших сердець і пристрасть поцілунків першої шлюбної ночі.

***

Ситець васильком цвіте, а ви – сім'я, вже цілий рік! Так само любіть один одного, чоловік – дружину, дружина – чоловіка. Приймайте вітання, до дня весілля, і віночок, з побажаннями любові вам! Будьте Богом збережені!

***

Як швидко пролетів 1 рік з дня весілля! Бажаємо довгого і щасливого кохання для молодих. Нехай Ваше життя буде як весняна квітка, яка завжди цвіте. Бажаємо гармонії та взаєморозуміння, адже це і є основа щасливого сімейного життя.

***

Відшумів веселий, солодкий рік! З ситцевим весіллям вітаємо! Нехай ваш будинок не відає негод, в ньому любов цвіте, а не в'яне! Бережіть щастя все життя, віддано носіть ваші кільця, нехай вам лелека принесе сюрприз. Вітаємо, дорогі наші!

через GIFER

Прикольні привітання на 1 річницю подружжя

***

Річниця, річниця,
Для веселощів є причина.
Для когось шлюб – робота,
Для когось – лише турботи,
А у вас в родині, як в казці,
Море почуттів, емоцій, ласки.
У тому ж дусі продовжуйте
І один одного обожнюють!

***

Вітаємо з річницею і хочемо вам побажати,
Щоб один одного ви терпіли років так 120.
Коли чоловік з друзями в барі за звичкою пиво п'є,
Ти, дружина, не ображайся, погуляє і прийде.
А коли дружина з подругою в клуб нічний пішла гуляти,
Не лай її, а вранці краще кави в ліжко дай.
Ну а якщо між вами виростає раптом стіна,
Відправляйтеся швидко в спальню, там закінчується війна.

***

Нехай в животі пурхають метелики шалені
І будьте від любові завжди хмільні.
Трохи більше поцілунків і міцних обіймів,
І багато маленьких діток.

***

Ви разом багато прожили,
Але в житті так буває,
Що навіть милий чоловік дружині
Своєю набридає,

Але якщо в вашу раптом сім'ю
Прийдуть ці сумніви –
Женіть в шию їх, друзі –
Майте свою думку.

***

Звик чоловік до котлет і борщу,
Дружина – до чоловічого міцного плеча.
За всі спільно прожиті роки
Ваш шлюб пройшов і злети, і незгоди.

Бажаємо плисти, як раніше, в спільному човні.
Щоб ніякі мачо і красуні
Не порушували рай сімейний ваш,
Щоб максимальним був сімейний стаж.

Гарні побажання з ситцевим весіллям парі у картинках

Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі - фото 354708
Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі - фото 354709
Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі - фото 354710
Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі - фото 354711
Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі - фото 354712

До теми: Найкращі привітання молодятам з весіллям українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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