Системи виявлення пішоходів виявилися неефективними

Американська автомобільна асоціація провела кілька випробувань різних автомобілів з системою виявлення пішоходів і прийшла до висновку, що в найпотрібніший момент вона не спрацьовує.

У тестах взяли участь Honda Accord, Tesla Model 3, Toyota Camry і Chevrolet Malibu 2019 року випуску. Спочатку їх перевірили в темряві, але виявилося, що системи ніяк не реагували на пішоходів у темний час доби. З огляду на те, що близько 75% пішоходів гине саме після настання темряви, це досить серйозний недолік.

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Подальші тести проходили при денному освітленні. Кожен автомобіль випробували в декількох різних сценаріях: дорослий пішохід перетинає дорогу на прямій ділянці або відразу після повороту, дитина вибігає на дорогу між двома припаркованими машинами, дорослі пішоходи стоять на узбіччі.

Крім часу доби, важливу роль відіграє ще й швидкість автомобіля. Наприклад, якщо зіткнення з пішоходом відбувається на швидкості 30 кілометрів на годину, шанс отримання серйозних травм буде близько 18%. Якщо швидкість буде на 15 кілометрів на годину вищою, ризик важкої травми буде вже майже 50%.

Найкраще системи справлялися вдень ​​на швидкості 30 кілометрів на годину. У цьому випадку їм вдалося уникнути 40% зіткнень. Однак у випадку з дитиною, автомобіль не встигали зреагувати й аварія відбувалася в 89% випадків. З тестом, в якому пішохід виходив відразу після повороту, не впоралася жодна з машин.

При цьому експерти Асоціації підтримують впровадження систем на сучасні автомобілі, оскільки це дозволить удосконалювати їх і робити більш пристосованими до реальних дорожніх умов.

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