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Ford покаже шикарний електричний кросовер на базі Mustang

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Ford - фото 1
Ford / motor1

Компанія Ford готує повністю електричний кросовер з рисами спортивного купе Mustang. Вперше модель можуть показати на автошоу в Лос-Анджелесі в листопаді 2019 року.

З початку минулого року представники компанії Ford почали готувати публіку до появи у своєму модельному ряду першого повністю електричного кросовера. Виробник заінтригував аудиторію і підлив масла до чуток про авто заявивши, що кросовер готують на базі культового Mustang.

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За майже два роки про новий електричний кросовер від Ford не з'явилося майже ніяких деталей. На автошоу в Детройті в минулому році компанія лише показала тизер:

Пізніше в мережі з'явилися фото камуфляжного тесту невідомого кросовера Ford, в якому не було кришки паливного бака, але чомусь була вихлопна труба. Деякі експерти вважали, що вихлоп там був несправжній. Днями портал Seeking Alpha написав, що електрокросовер на базі Mustang покажуть в листопаді 2019 на автошоу в Лос-Анджелесі, разом з оновленим електрокаром Audi eTron Sportback.

Експерти припускають це тому що автосалон в Каліфорнії часто є майданчиком для презентації екологічно чистих авто, а автошоу в Детройт в 2020 році вперше проведуть в червні, а не в січні.

Mustang - фото 359247
Mustang

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Джерело: motor1
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