На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ford покаже шикарний електричний кросовер на базі Mustang
-
- 3
Компанія Ford готує повністю електричний кросовер з рисами спортивного купе Mustang. Вперше модель можуть показати на автошоу в Лос-Анджелесі в листопаді 2019 року.
З початку минулого року представники компанії Ford почали готувати публіку до появи у своєму модельному ряду першого повністю електричного кросовера. Виробник заінтригував аудиторію і підлив масла до чуток про авто заявивши, що кросовер готують на базі культового Mustang.
І ще: Собачий режим врятував водія Tesla від штрафу
За майже два роки про новий електричний кросовер від Ford не з'явилося майже ніяких деталей. На автошоу в Детройті в минулому році компанія лише показала тизер:
Пізніше в мережі з'явилися фото камуфляжного тесту невідомого кросовера Ford, в якому не було кришки паливного бака, але чомусь була вихлопна труба. Деякі експерти вважали, що вихлоп там був несправжній. Днями портал Seeking Alpha написав, що електрокросовер на базі Mustang покажуть в листопаді 2019 на автошоу в Лос-Анджелесі, разом з оновленим електрокаром Audi eTron Sportback.
Експерти припускають це тому що автосалон в Каліфорнії часто є майданчиком для презентації екологічно чистих авто, а автошоу в Детройт в 2020 році вперше проведуть в червні, а не в січні.
Читайте також: В Україні знайшли старий Запорожець з нульовим пробігом: фото
-
07:32Ford покаже шикарний електричний кросовер на базі Mustang
-
07:135 продуктів, які зупинять старіння вашої шкіри
-
06:00Привітання з Днем вчителя 2019 у прозі: побажання своїми словами
- 03 жовтня
-
22:553 неочевидні ознаки того, що з вашими стосунками щось не так
-
22:22Власники Apple Watch Series 5 поскаржилися на автономність гаджета
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:51Ось чим треба снідати щодня
-
21:44Медики розповіли, чому небезпечно пити чай з цукром
-
21:30ЛУГАНО – ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
21:14У цих країнах експерти рекомендують пережити апокаліпсис
-
21:014 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Як розібрати оселедець на філе за 2 хвилини: відео
-
20:45Серіал Вибір матері 15, 16 серія: дивитись онлайн фінал драми СТБ
-
20:32Колекцію автомобілів зірки Форсажу пустять з молотка
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:25Донька Тома Круза прогулялася в яскравому вбранні по Нью-Йорку
-
20:12Головний інсайдер по Apple розповів про новий доступний iPhone
-
19:56Сінді Кроуфорд поділилася пікантними кадрами з сауни
-
19:42Дослідники назвали найшвидший спосіб набору тексту
-
19:33Прості способи зберегти здоров'я зубів
-
19:15Як встигати більше, витрачаючи менше часу: найкращі поради
-
18:58Літак на дні океану перетворили на незвичайний тематичний парк
-
18:41Науковці розповіли, скільки годин потрібно спати студенту
-
18:23Джордж Мартін натякнув на несподіваний фінал історії у Грі престолів
-
18:13У мережі показали одну з особливостей камери смартфона Pixel 4
-
07:135 продуктів, які зупинять старіння вашої шкіри
- 03 жовтня
-
22:553 неочевидні ознаки того, що з вашими стосунками щось не так
-
21:30ЛУГАНО – ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
19:15Як встигати більше, витрачаючи менше часу: найкращі поради
-
17:05Ідеальний подарунок на День вчителя: 5 книг, які сподобаються педагогам
-
15:25Еволюція Джокера у кіно: хто з акторів найкраще втілив роль лиходія
-
12:10ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
-
12:00Куди піти у Києві: 7 подій жовтня, які не можна пропустити
-
10:52Пікантний фінал розмови прямо в Раді: як виглядає красуня, з якою спілкувався Кива
-
07:17Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози
- 02 жовтня
-
21:55Незвичайні види сексу, які однозначно слід спробувати
-
18:11Як Том Круз гостював у Львові і куди він вирушить далі: фото
-
16:2110 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
-
14:45Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
-
12:00ТЕСТ: Яку пісню MELOVIN присвятив саме тобі
-
07:16Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день
- 01 жовтня
-
22:17Жінки люблять вухами: які слова їх збуджують
-
21:29Аталанта – Шахтар: відео голів та огляд матчу ЛЧ 1 жовтня 2019
-
18:00Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:14Не забувайте вмикати фари! З 1 жовтня поліція почне штрафувати водіїв
-
11:35Том Круз у Києві: про що актор розмовляв з Володимиром Зеленським
-
10:15ТЕСТ: Яку каву тобі принесуть у ліжко
-
08:55Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
-
07:16Погода в Україні 1 жовтня: точний прогноз по містах
- 30 вересня
-
23:15Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+)