Колекцію автомобілів зірки Форсажу пустять з молотка

Аукціон Barrett-Jackson Scottsdale, який пройде на початку наступного року, стане майданчиком для продажу колекції автомобілів і мотоциклів актора Пола Уокера. З молотка пустять 21 екземпляр, серед них сім BMW M3, два Chevrolet Nova, а також Nissan 370Z, який знімався у п'ятій частині "Форсажу".

Перлинами колекції є BMW E36 M3 Lightweight, випущені обмеженою серією у 125 екземплярів у 1995 році. Полу Уокеру вдалося зібрати п'ять "полегшених" купе. Від звичайних "емок" у кузові E36, спецверсія відрізняється масивним заднім крилом, оригінальним переднім бампером і спеціальною білою лівреєю з нанесеним прапором. Два роки тому аналогічне купе BMW E36 M3 Lightweight продали з аукціону Bring A Trailer за 154 тисячі доларів.

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Крім того, в колекцію Уокера входили маскл-кари 1960-х років: Chevrolet Nova Wagon 1963 року випуску, Chevrolet Chevelle Wagon 1964 року і Chevrolet II Nova 1967 року, позашляховик Ford Bronco 1995 року випуску, гоночний Ford Mustang Boss 302S 2013 року випуску та пікап Ford F-250 2003 року. Японські моделі представлені рідкісним Nissan Skyline R32 1989 року випуску і Nissan 370Z 2009 року.

Нагадаємо, що актор Пол Уокер розбився в автокатастрофі шість років тому. Зірка серії фільмів "Форсаж" був пасажиром спорткара Porsche Carrera GT. У 2017 році адвокат сім'ї Уокера звинуватив компанію Porsche у приховуванні інформації про аварії середньомоторного суперкара.

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