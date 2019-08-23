Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Сирота Брукліна: вийшов трейлер нового фільму з Брюсом Віллісом

  • 15
Стрічка вийде у прокат 31 жовтня цього року - фото 1
Стрічка вийде у прокат 31 жовтня цього року / thesun

У мережі з'явився трейлер фільму Сирота Брукліна з Брюсом Віллісом і Едвардом Нортоном у головних ролях. Ролик з'явився на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures.

Сюжет стрічки розгортається в Нью-Йорку в 1950-ті роки.

І ще: Секс-бомба: трейлер фільму про домагання у Fox News

Нортон постає в образі приватного детектива Лайонелла Ессроґа. Він страждає синдромом Туретта, який змушує людей виконувати мимовільні дії, у тому числі під час розмови лаятися. Герой став свідком вбивства його наставника і друга Френка Мінни (Вілліс), який колись допоміг йому покинути сирітський притулок. У результаті Ессроґ прямує на пошуки вбивці.

У стрічці також знялися Віллем Дефо, Алек Болдвін і Ґуґу Мбата-Роу. Режисером і продюсером виступив сам Нортон. Картина Сирота Брукліна має вийти в український прокат 31 жовтня.

Читайте також: Оленячі роги: трейлер фільму жахів від Гільєрмо дель Торо

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
  • 20 серпня, 12:15
  • 438
15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
  • 19 серпня, 18:12
  • 512
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото
  • 20 серпня, 16:21
  • 2000
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз