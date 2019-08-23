Сирота Брукліна: вийшов трейлер нового фільму з Брюсом Віллісом

Стрічка вийде у прокат 31 жовтня цього року / thesun

У мережі з'явився трейлер фільму Сирота Брукліна з Брюсом Віллісом і Едвардом Нортоном у головних ролях. Ролик з'явився на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures.

Сюжет стрічки розгортається в Нью-Йорку в 1950-ті роки.

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Нортон постає в образі приватного детектива Лайонелла Ессроґа. Він страждає синдромом Туретта, який змушує людей виконувати мимовільні дії, у тому числі під час розмови лаятися. Герой став свідком вбивства його наставника і друга Френка Мінни (Вілліс), який колись допоміг йому покинути сирітський притулок. У результаті Ессроґ прямує на пошуки вбивці.

У стрічці також знялися Віллем Дефо, Алек Болдвін і Ґуґу Мбата-Роу. Режисером і продюсером виступив сам Нортон. Картина Сирота Брукліна має вийти в український прокат 31 жовтня.

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