Секс-бомба: трейлер фільму про домагання у Fox News

У мережі з'явився трейлер фільму Секс-бомба (Bombshell), де головні роль зіграли Шарліз Терон, Марго Роббі та Ніколь Кідман. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія Lionsgate Movies показала трейлер документальної стрічки Секс-бомба (Bombshell), прем'єра якої запланована на 20 грудня. Головні ролі виконали Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі.

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Сюжет нового кіно на реальних подіях розповідає про главу Fox News Роджер Ейлс, якого звинуватили у сексуальних домаганнях. Через цей скандал чоловік пішов у відставку та відчутно вплинув на рейтинг медіа, адже одразу кілька жінок подали у суд на Ейлса.

Секс-бомба 2019, дивитись трейлер онлайн:

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