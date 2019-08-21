Оленячі роги: трейлер фільму жахів від Гільєрмо дель Торо

У мережі з'явився трейлер до нового моторошного фільму Оленячі роги (Antlers), продюсером якого став знаменитий Гільєрмо дель Торо. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія Fox Searchlight поділилась перший трейлером фільму жахів Оленячі роги (Antlers), який базується на розповіді Ніка Антоскі "Тихий хлопчик". Прем'єра стрічки запланована вже на 2020 рік.

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Сюжет розповідає про шкільну вчительку в невеличкому містечку Орегон, яка раптово дізнається про те, що один із її учнів приховує моторошну таємницю власної родини. Тому жінка разом зі своїм братом, який працює шерифом, вирішує знайти правду та врятувати місцевих мешканців від жахів, які їм навіть не снилися.

Приємним бонусом стало те, що одним із продюсерів стрічки став Гільєрмо дель Торо, а режисерське крісло зайняв Скотт Купер, який попрацював над такими стрічками як "Чорна меса", "Вороги" та "Остін Паверс: шпигун, який мене звабив". У головних ролях: Кері Рассел, Джессі Плімонс, Джеремі Томас та інші.

Оленячі роги 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

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