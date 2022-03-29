Сирени у цифрах: ця платформа показує частоту сигналів повітряної тривоги в Україні

Українські розробники запустили платформу, на якій демонструється частота сигналів повітряної тривоги в Україні в режимі реального часу. Ці цифри шокують.

Також на платформі SirensToday можна задонатити на користь України.

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"Росія постійно атакує міста України з повітря. Людям доводиться ховатися в підвалах, іноді годинами поспіль. Сирени повітряного нальоту попереджають українців про можливу атаку. Ми збираємо дані в режимі реального часу, щоб зробити видимими масштаби страждань", – зазначено у повідомленні від SirensToday.

На платформі можна відстежити активні сирени на цей час. Також загальну тривалість повітряних тривог за регіонами за сьогодні. Кількість людей, які змушені ховатися в укриттях. І загальну кількість сирен з початку війни (на момент публікації їх 4,078).

Sirens are the official soundtrack of the russian war in Ukraine, warning us to stay in shelters for hours straight.

Check real-time data to understand the scale of the suffering at https://t.co/rCtwu0LDdW — the project by @krasnoukhov & Marco Ivanyk (Designer at Reface). pic.twitter.com/9jVud3mYH9 — Reface (@reface_app) March 28, 2022

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