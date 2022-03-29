Чому корейський сценарій в Україні неможливий: пояснення РНБО

Українська розвідка припускала, що Путін може розглядати "корейський сценарій" для України, тобто розділити її на дві частини. Чому такий план провальний - читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснили, чому навіть гіпотетичний план щодо нав'язування Україні "корейського сценарію" з розподілом країни на дві частини є цілком неможливим.

Нагадаємо: Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій: пояснення від розвідки

Спроби очільника Кремля щодо поділу України (як трапилось в Кореї) однозначно приречені на поразку, і ось чому:

Корейський півострів після Другої світової був територією, яка тільки вийшла з-під контролю японських колонізаторів. Відтак, в Кореї не було своїх уряду та армії, що й дозволило США та СРСР розірвати країну на дві частини, нав'язавши місцевим власну політику. З Україною таке не вдасться зробити, оскільки вона вже є незалежною та суверенною державою із законно обраним урядом та президентом, а також має армію, яка понад місяць відбиває атаки російських військових. Також дуже важливим фактором і те, що українці ніколи не погодяться на диктаторський режим. Це яскраво підтверджують всі мітинги та супротив місцевого населення на тимчасово окупованих територіях.

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