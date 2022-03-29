"Геть фашизм": посольство Росії у Варшаві облили червоною фарбою

У Польщі декілька людей облили червоною фарбою будівлю російського посольства. Фарба символізує кров, що ллється в Україні з вини Росії.

Аналогічні акції проводять і в інших містах світу, пише rmf24.

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Перед будинком посольства зібралася група з кількох людей. Вони принесли з собою банер із написом "Геть фашизм". Перед забором посольства також розмістили фотографії, які демонструють масштабність руйнувань та жертв війни РФ в Україні.

Повідомляється, що двох учасників протесту – представників Комітету захисту демократії та "швидкої бригади опозиції" – затримали правоохоронці та доставили в управління.

Zatrzymano i przewieziono na KRP1 na Wilcza, 2 osoby z grupy, która oblała farbą wejście do ambasady RoSSji

Tdeusza Kaczmarskiego i Jacka Wiśniewskiego pic.twitter.com/EWFHwpsNpk — Arkadiusz Szczurek (@ArkadiuszSzczu2) March 28, 2022

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